Юрист: что ждет террориста после жалобы на жестокое задержание

«Жалоба в данном случае нужна для затягивания судебного процесса. Однако никакие жалобы, поданные правозащитниками, не приведут к смягчению вины данного лица. К тому же действия силовиков уже попадали под проверку на законность и были признаны обоснованными. Это происходит в любой ситуации, когда при задержании был причинен вред подозреваемому. Если до сих пор никого из сотрудников спецслужб не привлекли к ответственности, не произойдет этого и сейчас», — отмечает эксперт.