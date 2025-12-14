Юрист: что ждет террориста после жалобы на жестокое задержание

После совершенного в «Крокусе» теракта преступники сбежали и стали прятаться в лесу. Самый молодой из них — 19-летний Мухаммадсобир Файзов — залез на дерево высотой 15−20 метров и затаился там.
На требования силовиков спуститься парень не отвечал. Также на него не повлияли предупредительные выстрелы в воздух. Тогда было принято решение спилить дерево — фигурант упал на землю вместе с ним.
Сейчас правозащитники Файзова подали иск о том, что задержание было слишком жестким. Однако юрист Андрей Бендер отмечает, что в данном случае стоит учитывать контекст. Дело в том, что машина, на которой преступники уходили от преследования не останавливалась по требованию силовиков. После чего был открыт огонь из табельного оружия и автомобиль перевернулся. Однако и это не остановило террористов.
«Его неоднократно просили спуститься вниз, но он не реагировал, чем оказывал фактическое сопротивление представителям власти и неповиновение в ответ на законные требования. Лезть на дерево самостоятельно — риск для сотрудников силовых структур. На высоте это лицо могло оказать сопротивление, а сотрудник — погибнуть. Поэтому и было принято единственно верное решение — спилить его», — отмечает Бендер.
По словам эксперта, вред, который был причинен террористу, намного меньше, чем та опасность, которую он нес для сотрудников силовых структур. В таком случае закон предусматривает норму, позволяющую применить силу, чтобы предотвратить более тяжкое преступление.
«Жалоба в данном случае нужна для затягивания судебного процесса. Однако никакие жалобы, поданные правозащитниками, не приведут к смягчению вины данного лица. К тому же действия силовиков уже попадали под проверку на законность и были признаны обоснованными. Это происходит в любой ситуации, когда при задержании был причинен вред подозреваемому. Если до сих пор никого из сотрудников спецслужб не привлекли к ответственности, не произойдет этого и сейчас», — отмечает эксперт.
Даже в случае нового рассмотрения этой ситуации причин для наказания сотрудников нет. Бендер отмечает, что их действия были мотивированны, законны и обоснованны.
«Никакого эффект для данного подателя жалобы не будет. Обычный пиар-ход. Не более того. Так как судебный процесс будет проигран, говорить ни о какой компенсации не приходится», — заключил Андрей Бендер.