Эксперт: Зеленский остался без рук из-за отставки Ермака, чем это грозит Киеву

«Прежняя конфигурация киевской системы власти приказала долго жить. Вчерашний всесильный серый кардинал превратился в отставника. Но станет ли этот отставник еще и арестантом? Потянет ли он за собой Зеленского? Или теневые кукловоды украинских антикоррупционных структур решат, что скандал надо потихоньку гасить? Это лишь немногие из вопросов, которые сразу приходят на ум. Будем ждать ответов. Будем наблюдать за появлением в Киеве новой властной пирамиды — или системы власти, основанной на иных политических “геометрических фигурах”. Посмотрим, как кризис в самом сердце украинской правящей верхушки повлияет на позицию режиму Зеленского по основному вопросу дня. Любые прогнозы здесь — занятие неблагодарное. А еще бессмысленное, учитывая, как быстро внезапно начали развиваться события в Киеве», — пишет Михаил ростовский.