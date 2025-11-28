Эксперт: Зеленский остался без рук из-за отставки Ермака, чем это грозит Киеву

Отставка Ермака: удар по Зеленскому
Руководитель личной канцелярии первого лица страны — это почти всегда ключевая политическая фигура. Но называть Андрея Ермака просто «ключевой фигурой» — серьезно занижать его влияние. Ермак — это кто-то вроде регента при Зеленском, его соправитель и «соархитектор» его политического курса. Убери с политической шахматной доски Ермака и Зеленский тоже посыпется, начнет превращаться в политического карлика — или, как минимум, распрощается с серьезной частью своих властных инструментов, напоминает автор статьи в «МК» Михаил Ростовский.
Отставка Андрея Ермака, главы офиса президента Украины, стала ключевым событием в киевской политике. Этот шаг Зеленского произошел на фоне обысков антикоррупционных органов и вызвал спекуляции о влиянии внешних сил.
Роль «серого кардинала»
С 2020 года Ермак фактически управлял внутренней и внешней политикой Киева, выступая мозговым центром режима. Он координировал переговоры и стал неформальным вице-президентом, определяя курс Зеленского.
Вызов плану Трампа
Накануне скандала Ермак в интервью The Atlantic отверг идею территориальных уступок России, заявив, что Зеленский не подпишет такой документ из-за конституции. Это заявление напрямую противоречило мирному плану администрации Трампа.
Коррупционный фон
Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака в рамках расследования схем в энергетике, включая дело Миндича. Зеленский принял отставку, чтобы развеять слухи, но это усилило кризис в элите.
Последствия для Киева
«Прежняя конфигурация киевской системы власти приказала долго жить. Вчерашний всесильный серый кардинал превратился в отставника. Но станет ли этот отставник еще и арестантом? Потянет ли он за собой Зеленского? Или теневые кукловоды украинских антикоррупционных структур решат, что скандал надо потихоньку гасить? Это лишь немногие из вопросов, которые сразу приходят на ум. Будем ждать ответов. Будем наблюдать за появлением в Киеве новой властной пирамиды — или системы власти, основанной на иных политических “геометрических фигурах”. Посмотрим, как кризис в самом сердце украинской правящей верхушки повлияет на позицию режиму Зеленского по основному вопросу дня. Любые прогнозы здесь — занятие неблагодарное. А еще бессмысленное, учитывая, как быстро внезапно начали развиваться события в Киеве», — пишет Михаил ростовский.
В итоге, потеря Ермака ослабляет позиции Зеленского перед переговорами и усугубляет внутренние разногласия. Польша и Европа выразили обеспокоенность, а Москва видит в этом признак распада режима. Ситуация остается нестабильной на фоне военных вызовов.