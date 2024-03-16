Эксперт заявил, что от 20% до 30% россиян страдают аллергией

В пресс-службе Сеченовского университета ранее сообщили ТАСС, что их ученые работают над созданием индивидуального профиля сенсибилизации, который определит всю совокупность аллергенов, к которым чувствителен человек в разных регионах России. Кроме того, специалисты представили библиотеку из 33 аллергенов, которая превалирует у российского населения. По словам заместителя заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, профессора Венского медицинского университета, иностранного члена РАН Рудольфа Валента, эта работа поможет создать линейку молекулярных вакцин, которые способны справиться с проблемой сенсибилизации в конкретной территориальной зоне.