Эксперт заявил, что от 20% до 30% россиян страдают аллергией

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Аллергия различного типа беспокоит от 20% до 30% жителей России, сообщил ТАСС заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета, академик РАН, профессор Александр Караулов.
«По разным источникам от 20 до 30% населения РФ имеют аллергию, наиболее значимыми аллергенами являются береза и кошка. Аллергия является многофакторным заболеванием, и большое количество факторов имеют влияние на тяжесть и скорость развития симптомов. Соответственно, в различных территориальных и климатических зонах профили сенсибилизации [повышенной чувствительности — прим. ТАСС] разнятся», — рассказал Караулов.
Он уточнил, что на сегодняшний день в России нет аллерген-специфической иммунотерапии — современного метода лечения аллергии с помощью воздействия на причину развития болезни. «Стоит подчеркнуть, что мы говорим про новое поколение терапии, которое потенциально будет иметь более высокие профили и безопасности, и эффективности», — добавил Караулов.
В пресс-службе Сеченовского университета ранее сообщили ТАСС, что их ученые работают над созданием индивидуального профиля сенсибилизации, который определит всю совокупность аллергенов, к которым чувствителен человек в разных регионах России. Кроме того, специалисты представили библиотеку из 33 аллергенов, которая превалирует у российского населения. По словам заместителя заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, профессора Венского медицинского университета, иностранного члена РАН Рудольфа Валента, эта работа поможет создать линейку молекулярных вакцин, которые способны справиться с проблемой сенсибилизации в конкретной территориальной зоне.