Эксперт заявил, что глобальное потепление позволит заселить зубрами север России

«По мере изменения климата северные территории страны, вплоть до побережий Баренцева и Белого морей, станут климатически благоприятны для распространения зубров. Эти данные подтверждают важность развития идей переселения редких и ценных видов с южных территорий на север, в частности, в рамках создания Плейстоценового парка в Якутии», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских экологов под руководством старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) Игоря Попова при анализе того, как изменится текущий ареал обитания зубров в Европе, а также его возможные границы, по мере дальнейшего роста температур на Земле в результате глобального потепления.
Для получения подобных сведений ученые проанализировали те условия, в которых сегодня живут популяции зубров на территории Польши, Белоруссии, России и Германии, и использовали эти данные для разработки алгоритма, способного оценивать пригодность различных территорий Евразии для обитания этих крупных копытных животных. Используя эту компьютерную модель, экологи просчитали то, как изменятся границы возможной среды обитания зубров к 2080 году.
Общая площадь прогнозируемого ареала к северу от исторически свойственных виду территорий составит 1,0−1,9 млн кв. км в зависимости от того, какой из наиболее вероятных прогнозов изменения климата сбудется.
При таком расселении численность популяции зубров в обозримом будущем могла бы достичь нескольких сотен тысяч, если бы животные могли быстро размножиться. На практике такая численность вряд ли возможна, но существенное увеличение количества зубров на севере может произойти, если научное сообщество активно займется их разведением. В частности, расчеты экологов говорят в пользу разведения зубров на территории якутского Плейстоценового парка, где в будущем сложатся еще более комфортные условия для их обитания и быстрого увеличения популяции.