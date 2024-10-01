Эксперт заявил, что глобальное потепление позволит заселить зубрами север России

При таком расселении численность популяции зубров в обозримом будущем могла бы достичь нескольких сотен тысяч, если бы животные могли быстро размножиться. На практике такая численность вряд ли возможна, но существенное увеличение количества зубров на севере может произойти, если научное сообщество активно займется их разведением. В частности, расчеты экологов говорят в пользу разведения зубров на территории якутского Плейстоценового парка, где в будущем сложатся еще более комфортные условия для их обитания и быстрого увеличения популяции.