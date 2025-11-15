Эксперт: запрет курения для родившихся после 2007 года может помочь в демографии

Некурящее поколение
Стратегия «Поколение без табака», предлагающая запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2017 года, основана на принципе постепенности. Почему выбран этот возрастной рубеж? Сегодня этим детям по 8 лет, и запрет коснется их лишь в 2035 году, когда им исполнится 18. С такой законодательной инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.
Механизм предполагает ежегодное повышение возрастного ценза — через десятилетие запрет распространится на родившихся после 2017 года и позже.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян верит в жизнеспособность этого подхода.
Это очень действенная мера, которая будет иметь нужный эффект, если будет применяться комплексно со всеми остальными мерами, которые установлены антитабачным законодательством и прописаны в концепции осуществления государственной политики по противодействию табака и никотинсодержащей продукции в Российской Федерации до 2035 года и на дальнейшую перспективу.
Прежде всего, необходим полный запрет на производство, ввоз и оборот всей никотинсодержащей продукции — электронных сигарет, вейпов, кальянов и систем нагревания табака, с полным выводом их из гражданского оборота, считает эксперт. Одновременно требуется обеспечить строгий контроль за соблюдением уже существующих законодательных норм: запрета продажи табака несовершеннолетним, запрета рекламы и демонстрации продукции в точках продаж, а также вести последовательную информационную политику.
Крайне важным дополнением стало бы введение стандартизированной упаковки с предупредительными надписями и пиктограммами, занимающими не менее 65% площади с обеих сторон пачки и увеличение допустимого возраста продажи табака до 21 года. Параллельно необходимо развивать меры по оказанию медицинской помощи желающим бросить курить. Но куда еще важнее — значительное повышение акцизов и налогов, чтобы сделать табачную продукцию финансово малодоступной, особенно для молодежи.
Центр профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России с 2017 года оценивает реализацию антитабачных норм и наблюдает положительные сдвиги.
«Масштабные исследования с участием более 12 тысяч респондентов, преимущественно курильщиков, показали, что законы, принятые в 2013—2014 годах, действительно сработали. В регионах, где закон строго соблюдался, отмечалось снижение распространенности курения, смертности от инфарктов и заболеваемости органов дыхания», — добавила она. К сожалению, сейчас достижения нивелируются распространением электронных сигарет.
Что говорит наука
Как рассказала Гамбарян, пока результативность такого радикального способа борьбы с курением известна только из моделирующих исследований, так как еще ни одной стране не удалось увидеть результатов от такой политики.
Так, с помощью математического моделирования было установлено, что запрет продажи табака лицам, родившимся с 2006 по 2010 год, позволит предотвратить около 1,2 млн смертей от рака легких в мире к 2095 году, об этом говорилось в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet. Предполагается, что это снизит смертность от рака легких примерно на 45%, особенно среди мужчин. ВОЗ считает, что ежегодно от курения умирает более 7 млн человек, при этом 1,6 млн смертей происходит из-за пассивного курения.
Исследование Национального института здравоохранения США подтвердило, что уменьшение пассивного курения может снизить младенческую смертность примерно на 15−20%. Множественные научные публикации связывают курение с низким уровнем фертильности и проблемами репродуктивной системы.
Международный опыт
Новая Зеландия первой в мире приняла закон о поэтапном запрете табака для поколения, родившегося после 2009 года, а также планировала сократить точки продаж в 10 раз. Уже за первый год реформа показала результат. Количество курящих сократилось на 5%, а среди коренного населения острова — маори — на целых 10%. Однако смена власти в 2023 году привела к отмене закона, доказав, что без прочной межпартийной поддержки даже успешные антитабачные инициативы уязвимы.
С 1 ноября 2025 года Мальдивы ввели пожизненный запрет на покупку, использование и продажу табака для граждан и туристов, родившихся после 1 января 2007 года. Инициатива президента Мохамеда Муиззу делает страну мировым лидером в борьбе с табаком после отмены аналогичного закона в Новой Зеландии. Запрет распространяется на все формы табачной продукции. Ритейлеры обязаны проверять документы при продаже. За нарушение предусмотрены существенные штрафы: 50 000 руфий (~$3200) за продажу сигарет и 5000 руфий за вейпы, которые полностью запрещены в стране с 2024 года.