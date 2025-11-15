Эксперт: запрет курения для родившихся после 2007 года может помочь в демографии

Так, с помощью математического моделирования было установлено, что запрет продажи табака лицам, родившимся с 2006 по 2010 год, позволит предотвратить около 1,2 млн смертей от рака легких в мире к 2095 году, об этом говорилось в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet. Предполагается, что это снизит смертность от рака легких примерно на 45%, особенно среди мужчин. ВОЗ считает, что ежегодно от курения умирает более 7 млн человек, при этом 1,6 млн смертей происходит из-за пассивного курения.