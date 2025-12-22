Эксперт: как Россия научила мир создавать «теневой флот»

Гривач отметил, что при взаимной выгоде партнеры всегда найдут способ для торговли. Он подчеркнул, что Россия не была первооткрывателем схем обхода санкций. «Если обе стороны заинтересованы в торговле, они найдут, как обойти ограничения. Иран и Венесуэла живут под санкциями дольше, и первые механизмы работы в таких условиях отрабатывались именно на них. Так что изначально мы перенимали их опыт. Но сегодня масштабы несопоставимы, и теперь уже идет обратный процесс — наш опыт изучают другие», — заключил эксперт.