Дипломатическая пауза: Рубио и Лаврова
Запланированные на эту неделю переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио отложены на неопределенный срок. Как сообщает CNN, по одной из версий, причиной переноса стали существенные расхождения в подходах сторон к урегулированию конфликта на Украине. Также пока неясно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конечном итоге окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.
Представитель Белого дома воздержался от подробных комментариев, однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков снизил градус напряженности и дал понять, что ситуация не такая критичная, как пишут в СМИ. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта. Нельзя отложить то, о чем не договорились», — добавил он.
Несмотря на формальный перенос встречи, дипломатический диалог не прерывается. На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Сергей Лавров сообщил, что достигнута договоренность о продолжении телефонных консультаций с американским коллегой. «Мы договорились продолжить эти контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — заявил министр.
Лавров подчеркнул, что такие консультации полностью соответствуют договоренностям, достигнутым на высшем уровне между президентами России и США. Подготовка к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, однако, как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точные даты проведения встречи пока не названы, поскольку для этого требуется «серьезная подготовительная работа».
Как ведется подготовка к встрече Путина и Трампа в Будапеште
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин считает, что данный шаг следует рассматривать исключительно как техническую корректировку в рамках стандартной дипломатической практики подготовки к встрече такого уровня.
Политолог обратил внимание на то, как западные СМИ используют эту ситуацию в целях информационного противоборства.
Европейцы целенаправленно создают искаженную картину, пытаясь подготовить негативный информационный фон для саботажа переговоров. Они формируют крайне пессимистичный контекст, стремясь убедить международную общественность, будто встреча заранее обречена на провал и не стоит ожидать от нее каких-либо значимых результатов.
Эксперт охарактеризовал подобные публикации как составной элемент информационно-психологической войны, подчеркнув, что фактически перенос носит сугубо технический характер и связан с необходимостью дополнительной проработки обсуждаемых вопросов.
«Это классическая попытка дискредитировать любые потенциальные договоренности еще до их достижения и подорвать доверие к дипломатическому процессу в самом зародыше», — заявил Блохин.
Он призвал не преувеличивать значимость текущего эпизода, расценивая его как рядовой рабочий нюанс. По его мнению, подобные корректировки графика являются нормальной дипломатической практикой и сами по себе еще не свидетельствуют о наличии серьезных разногласий между сторонами.