Эксперт: что означает пауза в переговорах между Россией и США и как ее использует Запад

Представитель Белого дома воздержался от подробных комментариев, однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков снизил градус напряженности и дал понять, что ситуация не такая критичная, как пишут в СМИ. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта. Нельзя отложить то, о чем не договорились», — добавил он.