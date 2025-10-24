Эксперт: отменят ли в России пенсионные баллы и что это значит граждан РФ

В трудовой стаж также засчитывается и отпуск по уходу за ребенком — однако не более 6 лет за всех детей. Еще один законопроект, обсуждаемый сейчас в Госдуме, отменяет этот «потолок», позволяя начислять стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за каждого ребенка, включая близнецов и тройняшек. По словам депутата Светланы Бессараб, достаточно минимального трудового стажа до первого декрета, чтобы женщина могла «работать мамой» и копить баллы: 1,8 за первого ребенка, 3,6 за второго, 5,4 за третьего и четвертого, что больше среднего показателя среди трудящихся россиян (4,3 балла при средней зарплате).