Эксперт: отменят ли в России пенсионные баллы и что это значит граждан РФ

Будущее без пенсий
В Государственной думе началось обсуждение потенциально болезненной для миллионов россиян реформы — пересмотра стоимости пенсионных баллов. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, в случае принятия соответствующего решения ценность каждого нового пенсионного балла будет уменьшаться, что приведет к ежегодному сокращению выплат.
«Формула страховой пенсии построена так, что итоговая сумма напрямую зависит от стоимости одного пенсионного коэффициента», — объяснил парламентарий в беседе с ОСН. Пока этот коэффициент индексируется, это позволяет хотя бы частично компенсировать инфляцию. Однако заморозка или снижение стоимости пенсионного балла неминуемо приведет к тому, что пенсии миллионов россиян будут сокращены. По его оценкам, этой суммы может не хватит даже на базовые продукты питания.
В зоне повышенного риска находится молодежь, которая только начинает трудовой путь — их пенсионные выплаты рискуют оказаться настолько малы, что не смогут обеспечить даже минимально допустимый уровень жизни.
Особую тревогу у Гаврилова вызывает то, что обсуждаемые изменения могут затронуть уже сформированные пенсионные права. Миллионы россиян, десятилетиями отчислявшие взносы в ПФР, могут увидеть, как их будущие выплаты обесцениваются из-за административного решения.
«Любая заморозка стоимости пенсионного балла — это удар не только по карману пенсионеров, но и по демографической безопасности страны. Вместо того чтобы обесценивать пенсионные права граждан, нужно создавать стимулы для роста рождаемости, ведь именно многодетные семьи являются главными инвесторами в будущую пенсионную систему», — заявил ВФокусе Mail председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
По словам эксперта, краткосрочная экономия на индексации пенсий способна породить долгосрочные негативные последствия — подорвать веру в пенсионную систему и усугубить демографический кризис. Он подчеркнул, что никакая экономия не должна ставиться выше стратегических интересов развития нации.
Альтернативные решения
Парламентарии предлагают различные пути решения проблем пенсионной системы. Депутат Сергей Гаврилов выступает за эволюционный подход, предлагая не менять фундаментальные параметры системы, а совершенствовать существующие механизмы. Он призывает повысить прозрачность начислений, устранить ошибки в расчетах и оптимизировать инвестиционную политику пенсионных фондов. «Такой подход позволит сохранить действующую систему, не подрывая доверия граждан», — заключает парламентарий.
В отличие от этой позиции, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предлагает более радикальную реформу. Он требует полной отмены системы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которая, по его мнению, «приводит к неравенству и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию». Вместо сложной системы баллов Миронов предлагает вернуться к понятным критериям: общий стаж, размер заработка и особые условия труда.
Как начисляются пенсионные баллы в России
Современная пенсионная система России работает по страховому принципу с использованием индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). За каждый год официальной работы с уплатой страховых взносов гражданин получает определенное количество баллов. Максимально можно заработать 10 баллов в год — для этого в 2025 году нужно получать зарплату в среднем около 230 тысяч рублей ежемесячно до вычета НДФЛ.
Стоимость балла ежегодно индексируется государством. С 1 января 2024 года один пенсионный балл установлен в размере 145,69 рубля. Проще говоря, каждый дополнительный пенсионный балл увеличивает вашу будущую пенсию. 10 баллов конвертируются по текущему курсу в дополнительные 1456 рублей 90 копеек к основной сумме пенсии. Для получения права на страховую пенсию необходимо набрать минимум 30 баллов и достичь пенсионного возраста, который сегодня составляет 63 года для мужчин, 58 лет для женщин.
В трудовой стаж также засчитывается и отпуск по уходу за ребенком — однако не более 6 лет за всех детей. Еще один законопроект, обсуждаемый сейчас в Госдуме, отменяет этот «потолок», позволяя начислять стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за каждого ребенка, включая близнецов и тройняшек. По словам депутата Светланы Бессараб, достаточно минимального трудового стажа до первого декрета, чтобы женщина могла «работать мамой» и копить баллы: 1,8 за первого ребенка, 3,6 за второго, 5,4 за третьего и четвертого, что больше среднего показателя среди трудящихся россиян (4,3 балла при средней зарплате).
«Мы приравниваем воспитание детей к трудовой деятельности. Главное — не просто увеличивать пенсию, а давать возможность выходить на нее раньше. Трех-четырехдетная семья должна стать модельной в России с очевидными преимуществами», — заключил Крупнов.