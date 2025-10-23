Эксперт: как разделят США, ЕС и Украина $163 млрд замороженных активов РФ

Замороженные миллиарды
Евросоюз собирается использовать €185 млрд замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере €140 млрд. Концепция так называемого «репарационного займа», разработанная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, содержит фундаментальное противоречие. С одной стороны, формально активы сохраняют свой статус и не подлежат прямой конфискации. С другой стороны, Украина получает кредитные средства, которые должна будет вернуть только после того, как Россия выплатит репарации за причиненный ущерб. Эта схема, по сути, перекладывает финансовые риски на будущее, создавая зависимость возврата кредита от выполнения политических условий.
Всемирный банк оценил общий ущерб от боевых действий в $524 млрд, и на этом фоне сумма кредита выглядит довольно скромно. Однако стратегическое значение его заключается не в объеме, а в создании прецедента легитимизации использования замороженных активов суверенного государства в качестве обеспечения займа.
Деньги без условий
Киев требует не только получения полной суммы в $163 млрд долларов, но и абсолютной автономии в расходовании этих средств, считает директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов.
«Украина настаивает на передаче полного пакета российских средств исключительно в собственное распоряжение и требует самостоятельно решать, как и на что их потратить», — подчеркнул политолог. При этом, средства планируется направить не только на закупку вооружений, но и на восстановление энергетической инфраструктуры.
Министр финансов Юлия Свириденко предупредила о катастрофических последствиях в случае неполучения $18 млрд уже в 2026 году. По ее оценкам, это может привести к коллапсу системы бюджетного финансирования, прекращению поставок вооружения и макроэкономической поддержки.
Кусок от пирога
На фоне этого в ЕС нарастает конфликт вокруг условий использования средств от замороженных активов, пишет Politico. С одной стороны, Франция, Германия и Италия активно продвигают схему, при которой кредитные средства должны быть направлены на закупки в европейском оборонно-промышленном комплексе для поддержания его развития. С другой стороны, «северная коалиция» в составе Нидерландов, скандинавских и балтийских стран занимает принципиально иную позицию, настаивая на предоставлении Киеву полной свободы в расходовании средств согласно собственным приоритетам, включая закупку американского вооружения.
Еврокомиссия пытается найти компромисс, предлагая распределение 70% средств на европейские военные заказы и 30% — на бюджетные нужды, включая закупки у американских поставщиков. Так, под давлением Берлина и Парижа в проекте итоговых документов саммита все же появились упоминания о «важности укрепления европейской оборонной промышленности», однако окончательное решение по распределению средств и условиям их использования еще не принято.
«Американцы закономерно требуют свою долю от этого пирога, поскольку США являются исключительным бенефициаром всей военно-технической политики в Европе. Что же касается европейских стран, то они, по сути, пытаются решить свои накопившиеся экономические проблемы за счет российских активов — просто потому, что не хотят и не готовы нести расходы по украинскому кризису из собственной казны», — пояснил Данилов.
По мнению политолога, с помощью кредита Киев может лишь ненадолго продлить свою агонию, но принципиально не способен решить задачу противостояния такой крупной и технически оснащенной стране, как Россия.
«Если будет политическая воля, то мы достаточно болезненно можем симметрично или асимметрично ответить Европейскому Союзу и странам НАТО за украденные у нас деньги», — подытожил эксперт.