Эксперт: как разделят США, ЕС и Украина $163 млрд замороженных активов РФ

На фоне этого в ЕС нарастает конфликт вокруг условий использования средств от замороженных активов, пишет Politico. С одной стороны, Франция, Германия и Италия активно продвигают схему, при которой кредитные средства должны быть направлены на закупки в европейском оборонно-промышленном комплексе для поддержания его развития. С другой стороны, «северная коалиция» в составе Нидерландов, скандинавских и балтийских стран занимает принципиально иную позицию, настаивая на предоставлении Киеву полной свободы в расходовании средств согласно собственным приоритетам, включая закупку американского вооружения.