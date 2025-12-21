Политолог: как Китай ответит США на захват своего танкера

Политолог считает, что введение жестких вторичных санкций против крупных китайских корпораций маловероятно, так как это означало бы возобновление полномасштабной торговой войны. «К полномасштабной, неограниченной торгово-экономической войне сейчас не готовы ни США, ни Китай», — заявил он, подчеркнув, что ответные меры Китая по экспортному контролю над редкоземельными металлами будут слишком болезненными для США. По его прогнозу, давление может быть направлено на отдельных мелких трейдеров, но не на гигантов вроде CNPC и Sinopec.