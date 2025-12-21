Политолог: как Китай ответит США на захват своего танкера

Морской беспредел
Американские силы захватили нефтяной танкер Centuries в Карибском море к востоку от Барбадоса — уже второй подобный инцидент за последние недели. Операция стала частью жесткой кампании давления администрации Дональда Трампа на режим Николаса Мадуро, которую Вашингтон объясняет борьбой с «наркотерроризмом». Венесуэла назвала произошедшее актом «международного пиратства». Вице-президент Делси Родригес заявила, что страна «осуждает и отвергает кражу и захват судна, а также насильственное исчезновение его экипажа» в международных водах. Каракас пообещал подать жалобу в Совет Безопасности ООН и другие международные организации.
Танкер Centuries под панамским флагом был захвачен в нейтральных водах силами береговой охраны США при поддержке Пентагона. По данным Reuters, судно перевозило около 1,8 млн баррелей венесуэльской нефти марки Merey, предназначавшейся для Китая. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила захват, заявив, что «Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти». В Белом доме судно назвали частью «теневого флота» Венесуэлы. Издание Axios пишет, что это «послание для Мадуро».
После первого захвата танкера на прошлой неделе фактически вступило в силу морское эмбарго: загруженные суда с миллионами баррелей нефти остаются в территориальных водах Венесуэлы, опасаясь ареста. Экспорт венесуэльской нефти резко сократился.
Прецедент для Пекина
Главным же стратегическим последствием может стать реакция Китая, для которого данный инцидент стал болезненным прецедентом. Захват танкера, направлявшегося с грузом венесуэльской нефти в КНР, затрагивает ключевые интересы Пекина в сфере энергобезопасности и свободы судоходства, создавая почву для новой фазы геополитического противостояния в Западном полушарии, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В разговоре с ВФокусе Mail он отметил, что с точки зрения энергобезопасности сам объем поставок из Венесуэлы для Китая незначителен — всего около 4% импорта. Однако этот случай создает опасный прецедент.
Танкер был перехвачен в нейтральных водах. Ни танкер, ни судовладелец не находились ни под какими санкциями ООН, не было никаких международных правовых оснований их арестовывать. И если это произошло сегодня в Карибском море, завтра это может произойти где угодно, — пояснил он.
По мнению эксперта, этот инцидент крайне болезнен для Китая, который «очень внимательно относится к угрозе морской блокады». В настоящее время, по его словам, китайская сторона пытается выяснить, является ли этот случай изолированным или началом новой тенденции. «Но, в принципе, это именно то, ради чего Китай и строил огромный океанский флот. Они к чему-то подобному и готовились», — добавил Кашин.
Политолог считает, что введение жестких вторичных санкций против крупных китайских корпораций маловероятно, так как это означало бы возобновление полномасштабной торговой войны. «К полномасштабной, неограниченной торгово-экономической войне сейчас не готовы ни США, ни Китай», — заявил он, подчеркнув, что ответные меры Китая по экспортному контролю над редкоземельными металлами будут слишком болезненными для США. По его прогнозу, давление может быть направлено на отдельных мелких трейдеров, но не на гигантов вроде CNPC и Sinopec.
Эксперт провел историческую параллель с практикой СССР, которая, по его мнению, является единственным эффективным ответом.
Лечилось это только одним способом — установлением советского военно-морского присутствия в разных частях мира. Благодаря этому даже более слабый советский флот создавал ситуацию, при которой захват торгового судна влек за собой риск полномасштабного и даже ядерного конфликта, — заключил Кашин.
Китай уже осуществляет постоянное военно-морское присутствие в ключевых для себя районах — в Индийском океане и у Африканского Рога, где у него есть база в Джибути. В случае эскалации подобных инцидентов Китай, вероятно, продолжит наращивать свое присутствие в других регионах, полагает Кашин.