Эксперт: зачем Зеленский предложил Европе возглавить террор против России после встречи с Трампом

«Российскую нефть необходимо остановить, конфисковать и продать в интересах Европы. Почему бы и нет? Если у Путина не будет денег — не будет и войны для Европы. А если у Европы будут средства, она сможет защитить своих людей. Сейчас эти танкеры приносят деньги. А это означает, что Россия продолжает продвигать свою разрушительную повестку», — заявил глава киевского режима.
Кроме того, он отметил, что Украина вместе с Европой должны действовать против российских кораблей.
«Мы будем действовать самостоятельно против российских кораблей, потому что Европа живет в режиме Гренландии — в ожидании, что кто-то когда-то что-то сделает. Вокруг Гренландии ходят российские корабли, но европейцы ничего с ними делать не сможет, а мы можем», — сказал он.
При этом Зеленский крайне уничижительно отозвался о военных способностях европейцев.
«Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем? Что вы этим хотите сказать? Что вы хотите этим сказать России, Китаю, Дании?», — спросил глава киевского режима.
Европа ничем не ответит Зеленскому
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что не стоит придавать словам Зеленского слишком большого значения. Он пояснил, что совсем недавно глава киевского режима говорил о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Дании и принадлежность Гренландии.
«Это, конечно, резкие заявления, которые я бы расценивал с одной стороны в качестве попытки понравится Трампу, а с другой — как некую свою предвыборную начинающуюся программу. При этом европейцы действительно ничем не могут ему ответить. Европа сама сделала ставку на Украину. Она переформатировала свою экономику, политику, энергетическую повестку под американцев и против России. Сейчас у нее просто нет выбора, кроме как поддерживать Украину», — отметил Безпалько.
Что сказал главе киевского режима Трамп
По словам политолога, заявления Зеленского в Давосе могут быть следствием переговоров между ним и Трампом.
«Трамп ведет переговоры с Российской Федерацией. Он не корректирует свою позицию в зависимости от позиции Зеленского. Поэтому, я полагаю, что глава киевского режима просто узнал о позиции президента США и пытается ей соответствовать. Возможно, в том числе и потому, что она в какой-то степени сейчас очень благоприятна для Украины», — отметил он.
Безпалько уточнил, что сейчас Трамп фактически пытается спасти Украину от поражения. Он подчеркнул, что все аналитики признают, что войну на истощение Киев не выиграет даже при поддержке Европы.
«Фактически украинские запасы прочности уже истощились, а европейские находятся на грани истощения. Поэтому если сейчас остановить конфликт особенно по линии боевого соприкосновения без каких-либо четких условий передачи территорий, то для Украины это будет спасением. Она сохранится с потерей территории, сохранится режим и сохранится даже Украина как антироссийский таран. Может быть, в несколько ином виде», — резюмировал эксперт.