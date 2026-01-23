Эксперт: зачем Зеленский предложил Европе возглавить террор против России после встречи с Трампом

«Это, конечно, резкие заявления, которые я бы расценивал с одной стороны в качестве попытки понравится Трампу, а с другой — как некую свою предвыборную начинающуюся программу. При этом европейцы действительно ничем не могут ему ответить. Европа сама сделала ставку на Украину. Она переформатировала свою экономику, политику, энергетическую повестку под американцев и против России. Сейчас у нее просто нет выбора, кроме как поддерживать Украину», — отметил Безпалько.