Венгрия выступает за то, чтобы в Европейский союз вступила Сербия, однако против членства Украины в объединении. Об этом в социальных сетях сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Также он прикрепил видео, в котором объясняет соответствующее заявление. Сийярто считает, что принятие Сербии в Евросоюз привнесет экономический рост, а блокировка этого решения некоторыми странами «подрывает доверие к ЕС». При этом включение Украины «разрушит бюджет и сельскохозяйственную культуру» объединения. Министр подчеркнул, что украинское государство представляет лишь угрозу европейскому блоку.
Также он отметил, что Украина является страной «в состоянии войны, совершенно непригодной и не подготовленной к членству ЕС», где «коррупционная машина действует на высшем государственном уровне».
По мнению главы МИД, принятие Украины в Европейский союз пошлет такой сигнал: «Вступайте в войну, управляйте коррупционной машиной на высшем государственном уровне, и тогда вы будете приняты в ЕС».
Никакого смысла нет
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Евросоюзу брать Украину в объединение нет никакого смысла, поскольку принимать ее в состав после 11 лет промывания мозгов бандеровской идеологии было бы опасно.
«Сравнить ситуацию, когда Украина была достаточно серьезным государством в 2012 году, например до Майдана, — это совершенно разные вещи. Зачем Европе брать себе на голову такую болячку. Тем более что Венгрия сейчас выступает против ее членства. Также и поляки возражают, хотя на словах они поддерживают стремление Киева. Но если бы до дела дошло, то Польша однозначно была бы против. Потому что членство предполагает определенное финансирование из европейского бюджета, а Варшава не хотела бы делиться с Украиной», — сказал собеседник издания.
Он уточнил, что у Украины на данный момент нет шансов вступить в ЕС, поскольку идет вооруженный конфликт. При этом, как отметил политолог, никто не знает, что будет с украинским государством после завершения боевых действий.
«Хочется верить, что Украина с завершением конфликта сама исчезнет. На мой взгляд, ее территории прекрасно себя чувствовали, развивали и они были одними из самых важных, когда были в составе единого великого государства. Вся эта незалежность ведет к превращению Украины в форпост Запада для войны против России», — добавил эксперт.
Трясут морковкой перед ослом
Дудчак сообщил, что европейские лидеры, говоря о членстве Украины в ЕС, «трясут морковкой перед ослом». По его словам, это делается для того, чтобы все дальше тянуть Киев от Москвы.
«Это просто слова, к конкретным действиям Европа не будет переходить. Им важно просто держать Украину на расстоянии. Шансов же никогда у нее не было на вступление в ЕС. Изначально все понимали, по крайней мере в самом Европейском союзе точно, что это все болтовня», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Получила статус кандидата
Украина стала страной — кандидатом на членство в Европейский союз в 2022 году. В прошлом году начались переговоры по данному вопросу.
По информации Financial Times, некоторые страны Европы опасаются, что кандидаты в члены ЕС, такие как Украина, Молдавия и Западные Балканы, потенциально могут нарушать правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщала, что по этой причине прорабатывается механизм, согласно которому новым членам объединения может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на подобные меры. По его словам, Украина должна добиться полноценного членства в ЕС.
Российские власти заявляли, что не возражают против стремления Украины вступить в Европейский союз.