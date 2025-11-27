Эксперт: зачем в действительности Евросоюз говорит о возможном членстве Украины в блоке

«Сравнить ситуацию, когда Украина была достаточно серьезным государством в 2012 году, например до Майдана, — это совершенно разные вещи. Зачем Европе брать себе на голову такую болячку. Тем более что Венгрия сейчас выступает против ее членства. Также и поляки возражают, хотя на словах они поддерживают стремление Киева. Но если бы до дела дошло, то Польша однозначно была бы против. Потому что членство предполагает определенное финансирование из европейского бюджета, а Варшава не хотела бы делиться с Украиной», — сказал собеседник издания.