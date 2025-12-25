Эксперт: зачем США объявили визовую войну европейцам и что будет дальше

Персональные санкции
Госдепартамент США во главе с Марко Рубио объявил о введении визовых санкций против пяти европейских граждан, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона и руководителей организаций, борющихся с дезинформацией. Их обвиняют в руководстве «организованными усилиями по принуждению американских платформ к цензуре, лишению монетизации и подавлению американских взглядов».
Под санкции попали бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, один из авторов жесткого Закона о цифровых услугах (DSA), а также главы неправительственных организаций: Имран Ахмед (Центр по борьбе с цифровой ненавистью), Клэр Мелфорд (Global Disinformation Index) и руководители немецкой группы HateAid. В Госдепе утверждают, что эти лица способствовали «цензурным репрессиям» против американских компаний и спикеров, что нанесло ущерб внешней политике США. Санкции предусматривают запрет на въезд в Штаты, а МВБ США оставило за собой право инициировать депортацию уже находящихся в стране лиц.
Европейская комиссия осудила санкции как «необоснованные» и пообещала «решительно защищать» регуляторную автономию ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал действия Вашингтона «запугиванием и принуждением, направленным на подрыв европейского цифрового суверенитета».
Организации, попавшие под удар, также отвергли обвинения. Представитель Global Disinformation Index назвал санкции «авторитарной атакой на свободу слова и вопиющим актом правительственной цензуры» со стороны администрации Трампа. В HateAid заявили, что это «акт репрессий» правительства, «игнорирующего верховенство права».
Этот шаг стал открытой эскалацией давнего конфликта между подходом ЕС и США к регулированию цифрового пространства. Администрация Трампа и ее союзники, включая Илона Маска, видят в европейских законах, таких как DSA, инструмент цензуры, угрожающий свободе слова. Европа же настаивает на необходимости борьбы с дезинформацией и защите пользователей.
Санкции напрямую связаны с недавним докладом Госдепа о правах человека, где критикуются «серьезные ограничения свободы выражения мнения» в ключевых странах-союзницах — Великобритании, Франции и Германии. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс уже обвинял Европу в использовании «советских» методов для подавления неудобных дискуссий, например, вокруг теории утечки коронавируса из лаборатории.
Партнер для перевоспитания
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассматривает этот шаг не как изолированный инцидент, а как прямое следствие новой внешнеполитической доктрины Вашингтона. Он напомнил, что в недавно принятой американской стратегии национальной безопасности Европа прямо обозначена как партнер, «которого надо перевоспитать и дисциплинировать».
«Более того, те тенденции, которые следуют от этого партнера, от Европы, они враждебны США. Это глобалистские, космополитические проекты», — поясняет Блохин. По его мнению, сложившийся в Брюсселе и Вашингтоне истеблишмент имеет общие цели, но теперь ему противостоит администрация Трампа, намеренная переломить эту ситуацию.
Эксперт указывает, что в документе прописано намерение США сопротивляться европейскому влиянию: «они будут пытаться навязать свою картину, свои идеи и тем самым изменить политическую картину Европы, делая ставку на таких союзников, как Венгрия или Словакия».
Санкции и все подобные инициативы надо воспринимать именно как продолжение этого курса, — резюмировал политолог. — Европа сейчас мешает Трампу реализовывать свои проекты, будь то урегулирование украинского конфликта или другие инициативы, и играет огромную роль в их саботаже.
Таким образом, за визовой войной, по мнению аналитика, стоит фундаментальное противостояние двух моделей: «глобалистов» в Европе, рассчитывающих «переждать» Трампа, и его администрации, нацеленной на то, чтобы «нивелировать результаты деятельности глобалистских сил как у себя в стране, так и в Старом Свете».