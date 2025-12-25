Эксперт: зачем США объявили визовую войну европейцам и что будет дальше

Под санкции попали бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, один из авторов жесткого Закона о цифровых услугах (DSA), а также главы неправительственных организаций: Имран Ахмед (Центр по борьбе с цифровой ненавистью), Клэр Мелфорд (Global Disinformation Index) и руководители немецкой группы HateAid. В Госдепе утверждают, что эти лица способствовали «цензурным репрессиям» против американских компаний и спикеров, что нанесло ущерб внешней политике США. Санкции предусматривают запрет на въезд в Штаты, а МВБ США оставило за собой право инициировать депортацию уже находящихся в стране лиц.