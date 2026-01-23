Эксперт: зачем Мадагаскар хочет в БРИКС и почему это новый вызов для США

Инициатива исходит от временного президента и военного лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирины, пришедшего к власти осенью 2025 года после волны протестов. Он заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса поддержал его просьбу о включении Мадагаскара в число стран — партнеров БРИКС. Рандрианирина назвал это «важным шагом по новому позиционированию Мадагаскара в мире» и подтвердил намерение лично участвовать в саммите в Индии в июне, пишет Berliner Zeitung. Однако для его допуска потребуется одобрение всех членов БРИКС.