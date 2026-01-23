Эксперт: зачем Мадагаскар хочет в БРИКС и почему это новый вызов для США

Разворот от Запада
Инициатива исходит от временного президента и военного лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирины, пришедшего к власти осенью 2025 года после волны протестов. Он заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса поддержал его просьбу о включении Мадагаскара в число стран — партнеров БРИКС. Рандрианирина назвал это «важным шагом по новому позиционированию Мадагаскара в мире» и подтвердил намерение лично участвовать в саммите в Индии в июне, пишет Berliner Zeitung. Однако для его допуска потребуется одобрение всех членов БРИКС.
Заявка Мадагаскара на вступление в БРИКС логично вписывается в его новую внешнеполитическую доктрину. После смены власти правительство взяло курс на сближение с Россией, в том числе в военно-технической сфере, что вызвало жесткую реакцию Запада и привело к изоляции в рамках Африканского союза. Эксперты видят в этом проявление общерегионального тренда. Для ряда африканских стран альянс БРИКС становится инструментом суверенной политики, позволяющим дистанцироваться от влияния западных структур и их требований.
Главный козырь Мадагаскара
Вице-президент Социально-экономического центра Дмитрий Бурых рассказал ВФокусе Mail, что мир переживает переломный момент — формирование новой архитектуры глобальных отношений — и именно БРИКС выступает в ней одним из главных проектировщиков.
«БРИКС — это структура, которая не находится под контролем США. Америка объективно теряет свою гегемонию. В этих условиях БРИКС сам способен определять и продвигать свою глобальную повестку», — заявил эксперт.
Он подчеркнул очевидную экономическую выгоду от расширения партнерства. В качестве примера Бурых привел активное участие Бразилии, для которой важнейшим вектором развития служит сотрудничество по принципу «Юг-Юг», в том числе с африканскими странами.
Не будем забывать и о политической составляющей блока БРИКС, и те дополнительные дивиденды, которые участие в нем может принести стране.
По его словам, речь идет не только об экономике. Для Мадагаскара, временно отстраненного от Африканского союза, БРИКС может стать альтернативной политической площадкой, которая легитимизирует его военное правительство на международной арене, обеспечит дипломатическую поддержку в противостоянии с западным давлением и повысит статус страны в регионе Индийского океана.
Москва рассматривает расширение БРИКС как важный элемент своей долгосрочной стратегии по диверсификации экономических и политических связей. Для России, сталкивающейся с западными санкциями, альянс становится важной платформой для формирования альтернативных цепочек сотрудничества. Комментируя возможное присоединение Мадагаскара к альянсу, Дмитрий Бурых отметил, что в БРИКС действует строгая процедура рассмотрения новых членов.
«Все решения принимаются консенсусом и требуют всесторонней оценки, — подчеркнул эксперт. — При рассмотрении кандидатуры анализируется целый ряд факторов, и первое, на что обращают внимание, — это геостратегическое положение страны», — напомнил он.
Мадагаскар занимает важную транзитную позицию в Индийском океане, через которую проходят основные торговые маршруты. Это придает ему значение не только с коммерческой точки зрения, но и с точки зрения военно-стратегического контроля в регионе, пояснил политолог.
Возможность влиять на ключевые морские артерии в южной акватории Индийского океана — это серьезный геополитический козырь. Его приобретение одновременно усилит экономические возможности БРИКС и расширит его стратегическое присутствие в регионе, что особенно важно в условиях глобальной конкуренции за контроль над морскими путями.
Принятие Мадагаскара еще больше укрепит позиции БРИКС в Африке и усилит его геополитический вес на фоне глобальной перестройки международных отношений, растущего противостояния Запада с Россией и усиления влияния Китая в странах Глобального Юга. Как отмечает Дмитрий Бурых, хотя БРИКС еще не реализовал весь свой потенциал, объединение уже в состоянии формировать собственную повестку, предлагая альтернативу устоявшемуся миропорядку.