Эксперт: зачем Алжир объявил французскую колонизацию геноцидом

Кампания против колониализма
Парламент Алжира единогласно принял исторический закон, в котором 130-летний период французской колонизации официально объявлен преступлением, а Франция названа несущей «юридическую ответственность за свое колониальное прошлое». Документ требует от Парижа «полной и справедливой компенсации» за моральный и материальный ущерб, а также криминализирует любое «прославление» колониального периода. Этот шаг, по словам спикера парламента Ибрагима Бугали, посылает «четкий сигнал» о неприкосновенности национальной памяти.
Закон носит мощный символический характер, детализируя «преступления французской колонизации»: от массовых убийств, пыток и депортаций до ядерных испытаний в Сахаре и «систематического разграбления ресурсов». Эта инициатива ставит Францию в крайне неудобное положение. Хотя президент Эмманюэль Макрон ранее признавал колониализм «преступлением против человечности», Париж воздерживается от официальных извинений. Французский МИД отреагировал на новость сдержанно, заявив, что не будет комментировать «политические дебаты, происходящие в зарубежных странах». Тем не менее, очевидно, что документ был расценен как враждебный акт, подрывающий диалог и работу совместной исторической комиссии.
Конфликт подпитывается не только историческими обидами, но и современными геополитическими противоречиями. Яблоком раздора стала поддержка Парижем Марокко в споре о суверенитете над Западной Сахарой, где Алжир традиционно выступает на стороне повстанческого движения «Полисарио». Это воспринимается в Алжире как прямое недружественное действие, наложившееся на многолетние споры о подсчете жертв колониальной войны.
Эксперты, как, например, историк Хосни Китуни, отмечают, что закон не имеет прямой юридической силы для Франции. Однако его политическое значение колоссально: он легализует и выводит на международный уровень требование репараций, усиливая глобальную дискуссию о компенсациях за колониализм. Алжир, позиционирующий себя как лидер антиколониального движения, явно рассчитывает, что за ним могут последовать и другие бывшие колонии.
Несмотря на символическую природу, документ может иметь и практические последствия. Он создает правовую основу для возможных претензий, например, по очистке территорий, загрязненных ядерными испытаниями. Более того, он ставит под вопрос будущее экономического сотрудничества, включая стратегические поставки алжирского сжиженного газа во Францию.
Дипломатический инструмент давления
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с ВФокусе Mail заявил, что это не начало юридической борьбы за репарации, а политический сигнал, призванный осадить амбиции Парижа и напомнить Европе о ее преступном прошлом.
«Я думаю, что последующие шаги вряд ли последуют, никаких арестов и изъятий активов, ничего такого. Просто Алжир будет постоянно этот вопрос поднимать, напоминать о себе», — заявил Семенов. Он убежден, что главная цель инициативы — «поставить на место Францию, а не запускать судебные процессы».
Отношения с Францией всегда были проблематичной темой. Потому что погибло около 2 миллионов. Были большие потери, французы осуществляли геноцидальную политику. Алжир часто к этой теме возвращается, — пояснил он.
По словам Семенова, такие шаги — это также ответ на внутренний запрос общества, особенно на фоне ухудшения двусторонних отношений.
Политолог отметил, что власти Алжира, вероятно, останутся в правовом поле, но сам закон служит мощным посланием. «Президент Алжира Абдельмаджид Теббун демонстрирует свою неприязнь к французской политике и намекает на то, что ничто не забыто. Это сигнал европейцам, что их прошлое остается, никуда не ушло, о нем помнят», — сказал Семенов.
Он добавил, что Алжир позиционирует себя как флагман антиколониального движения, и подобные инициативы только укрепляют этот образ. Эксперт считает, что примеру Алжира могут последовать другие бывшие французские колонии, где остаются болезненные исторические счеты. В первую очередь, это страны, пережившие кровавые войны за независимость или пострадавшие от конкретных действий метрополии, таких как ядерные испытания в Сахаре или Французской Полинезии. Кроме того, на этот шаг могут решиться государства, давно ведущие трудные переговоры о возвращении вывезенных культурных ценностей, как, например, Бенин.
Алжирская инициатива создает мощный прецедент, который может легитимизировать и объединить аналогичные требования со стороны разных стран, чувствующих на себе долгосрочные последствия колониальной эпохи.
Семенов также указал на современные геополитические причины, подогревающие конфликт. Он перечислил действия Франции, которые Алжир воспринимает как недружественные: поддержку Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов — региональных конкурентов Алжира, а также прозападную позицию Парижа в ливийском конфликте. «Все это накапливалось и сыграло роль», — подчеркнул эксперт.
В итоге, по его оценке, алжирский закон — это не столько попытка переписать историю, сколько современный инструмент дипломатического давления. Он позволяет Алжиру мобилизовать внутреннюю поддержку, бросить вызов Франции на международной арене и потенциально перевести локальный спор в глобальную плоскость борьбы за историческую справедливость и репарации.