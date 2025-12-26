Эксперт: зачем Алжир объявил французскую колонизацию геноцидом

Он добавил, что Алжир позиционирует себя как флагман антиколониального движения, и подобные инициативы только укрепляют этот образ. Эксперт считает, что примеру Алжира могут последовать другие бывшие французские колонии, где остаются болезненные исторические счеты. В первую очередь, это страны, пережившие кровавые войны за независимость или пострадавшие от конкретных действий метрополии, таких как ядерные испытания в Сахаре или Французской Полинезии. Кроме того, на этот шаг могут решиться государства, давно ведущие трудные переговоры о возвращении вывезенных культурных ценностей, как, например, Бенин.