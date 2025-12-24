Эксперт: что стоит за требованием Минска репараций от Запада

«Когда речь идет о фундаментальном понимании добра и зла, о том, кто преступник, а кто жертва — здесь не может быть разных интерпретаций. Эти основы не подлежат пересмотру», — заявил профессор. Он предупредил, что отказ от этой позиции приведет к трагическим последствиям. «Иначе общество снова заплатит страшную цену. И, по логике вещей, новая расплата может оказаться еще ужаснее, чем все, что мы уже пережили», — добавил он.