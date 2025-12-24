Счет за геноцид
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому генеральному прокурору Дмитрию Горе предъявить финансовый счет за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Ущерб оценивается в триллионы долларов, хотя сами эти деньги, по словам Лукашенко, сегодня уже «никуда не годятся».
«Мы должны им предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны», — заявил президент. Он подчеркнул, что многолетнее расследование выявило огромное количество фактов разрушений и массовых убийств, а «теперь пора подводить итоги». Эти слова прозвучали на фоне обвинений Минска в адрес Запада в поддержке «ревизионизма» и героизации нацистского прошлого в некоторых странах Европы.
Расследование по факту геноцида в Белоруссии ведется с 2021 года. По данным правительственной комиссии, ущерб, включая демографические потери и разрушение экономики, составляет не менее $2,3 трлн. Прокуратура готовит от 7 до 10 обвинительных актов, которые планирует направить в суд в 2026 году.
Требования о материальной компенсации, относятся прежде всего к Германии и ее союзникам, но носят скорее символический характер. Юридическое закрепление претензий, даже при маловероятности реальных выплат, становится инструментом дипломатического давления и частью жесткой антизападной риторики. Лукашенко прямо связывает этот шаг с санкционной политикой ЕС, которую в Минске называют «геноцидной».
Защита истории от переписывания
Профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш высказал мнение, что материальную выгоду из рассматриваемого вопроса извлечь вряд ли удастся. Он подчеркнул, что фиксация международной правовой и моральной позиции сама по себе является важной задачей. По его словам, ситуация носит многомерный характер и выходит за рамки претензий к Германии, если учитывать «карателей» — украинских военнопленных, перешедших на сторону противника и оказавшихся предателями, а также бандеровцев.
Эксперт отметил, что юридически и исторически оформленные претензии создают основу для возможного практического применения в будущем, хотя в текущий момент, по его мнению, это маловероятно, «просто потому что таких денег ни у кого не будет».
Профессор объяснил, что это также часть сохранения исторической памяти и стремление отделить предателей от героев, что по его мнению, особенно актуально сейчас.
Мы видим ситуацию, когда в соседней Балтии и на Украине все перевернулось с ног на голову, полным ходом идет героизация нацистов. В условиях, когда нет четкой декларации, запрещающей пересмотр истории, ее начинают произвольно переписывать — именно это сейчас и происходит в Европе, — пояснил эксперт.
Он добавил, что в данном вопросе позиция Минска полностью совпадает с московской, поскольку манипуляции с исторической памятью ведут к утрате национальных корней и идентичности, а «западный нарратив по своей природе изменчив и непостоянен».
Коктыш подчеркнул, что позиция Белоруссии и России основана на документально зафиксированной истории и понимании, оплаченном кровью, — кто является преступником, а кто жертвой. Попытки изменить эту трактовку он назвал аморальными, учитывая, что в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий.
«Когда речь идет о фундаментальном понимании добра и зла, о том, кто преступник, а кто жертва — здесь не может быть разных интерпретаций. Эти основы не подлежат пересмотру», — заявил профессор. Он предупредил, что отказ от этой позиции приведет к трагическим последствиям. «Иначе общество снова заплатит страшную цену. И, по логике вещей, новая расплата может оказаться еще ужаснее, чем все, что мы уже пережили», — добавил он.