Эксперт: за что в Испании могли убить бывшего советника Януковича

Андрею Портнову был 51 год. Украинский чиновник был убит в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, возле частной американской школы. Звонок о человеке с огнестрельным ранением поступил в экстренные службы Испании утром.
Трагедия произошла в момент, когда Портнов подвозил детей в школу на автомобиле Mercedes-Benz. Информацию об инциденте подтвердила испанская полиция, она не исключает, что убийство могло быть связано с политической деятельностью покойного.
Злоумышленники произвели четыре выстрела в грудь и один в голову. Согласно показаниям очевидцев, убийцами могли быть как один человек на мотоцикле, так и двое или трое человек, сообщает телеграм-канал SHOT.
У Портнова были сложные отношения с украинскими спецслужбами, его подозревали в связях с Россией. По данным «РИА Новости», бывший советник Януковича был в списке украинского сайта «Миротворец», причиной указана «измена Родине».
Испанское издание Cadena SER назвало Андрея Портнова «одним из идеологов законов, принятых для подавления Евромайдана в 2014 году». Также бывший помощник Януковича был под следствием на Украине по обвинению в госизмене. Украинские спецслужбы вели расследование в отношении Портнова на предмет его связей с Россией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на испанские СМИ.
«Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из “забытого прошлого” способными испортить “безупречную репутацию” отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — пишет посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
По его словам, преступление имеет сходства с «внесудебной казнью». «В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову, верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже», отмечает Мирошник.
Аналитик и публицист Александр Роджерс считает, что причин гибели бывшего депутата украинской Рады может быть несколько. Об этом он рассказал эксклюзивно для «ВФокусе Mail».
«Возможны различные варианты: от каких-то разборок по бизнесу до действий террористической организации СБУ, которая таким образом “борется со зрадниками”», — заявил Рождерс.
Эксперт предупредил, что находиться в западных странах таким людям «глупо». «…Западные спецслужбы сквозь пальцы смотрят на беспредел украинских террористов, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности в Европе», — добавил он.
Анастасия Якушина