Эксперт: за что в Испании могли убить бывшего советника Януковича

Испанское издание Cadena SER назвало Андрея Портнова «одним из идеологов законов, принятых для подавления Евромайдана в 2014 году». Также бывший помощник Януковича был под следствием на Украине по обвинению в госизмене. Украинские спецслужбы вели расследование в отношении Портнова на предмет его связей с Россией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на испанские СМИ.