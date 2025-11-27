Эксперт: кто стоит за нападением на полицейских в Вашингтоне

26 ноября 2025 года накануне Дня благодарения в Вашингтоне афганский беженец совершил нападение на военнослужащих Национальной гвардии недалеко от Белого Дома. Оба нацгвардейца получили смертельные ранения.
Президент США Дональд Трамп назвал стрелка — «животным», а произошедшее — «чудовищный терактом». В своем видеообращении он заявил о намерении организовать повторную проверку всех афганских мигрантов, прибывших в страну в период президентства Джо Байдена, а также рассказал о планах депортации всех лиц, «которые не приносят пользы или не любят Америку».
Согласно данным следствия, нападавший ранее проходил службу в афганской армии и был эвакуирован в США в 2021 году в рамках программы по приему беженцев. В соцсетях появилась более подробная информация о нападавшем — Рахманулле Лаканвалте, который работал с ЦРУ в районе Кандагара, пока служил в спецназе США. Куда ведут эти ниточки — объясняют пользователи «экс-военные покушались на Трампа».
После теракта Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила директиву о полной и бессрочной приостановке рассмотрения всех иммиграционных заявок от граждан Афганистана — от гуманитарного пароля до виз SIV для бывших переводчиков.
ФБР получили расширенные полномочия: повторный скрининг соцсетей, телефонных звонков, банковских транзакций. Любой намек на «радикальные взгляды» или контакты с талибами — прямое основание для отзыва статуса и помещения в депортационный центр. Это может стать началом более широкой волны проверок. Под прицел попадут и другие группы мигрантов, особенно те, кто прибыл по гуманитарным программам, опасаются правозащитники.
В частности, под угрозой депортации могут оказаться около 200 тысяч украинцев, приехавших в США в 2022 году по программе Uniting for Ukraine и аналогичным схемам. Ранее Администрация Трампа уже отменила продление временного защитного статуса TPS для украинцев, оставив их в подвешенном состоянии на неопределенный срок.
Заговор демократов
По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, произошедшее носит исключительно внутриполитический характер и вряд ли существенно повлияет на внешнюю политику США, в том числе во взаимодействии с Афганистаном.
Это чистой воды внутренняя политика. Вся эта история нужна, чтобы продемонстрировать глубину раскола в американском обществе и показать, что Трампа на самом деле никто не хочет принимать в качестве легитимного президента.
Блохин считает, что представители Демпартии заинтересованы в эскалации конфликта. «Именно они вывели войска из Афганистана, что привело к тяжелым последствиям для местного населения, которое потеряло основной заработок — обслуживание американской военной инфраструктуры. Поэтому я считаю, что это происки демократов, их попытка использовать ситуацию, чтобы очернить Трампа, представить его неприемлемым диктатором, который пытается отыграться на беженцах», — пояснил он.
Политолог прогнозирует, что никакого реального массового исхода в Афганистан при администрации Трампа не произойдет, особенно с учетом тех колоссальных сумм, что были потрачены. «На войны в Афганистане и Ираке ушло порядка $7 трлн. Кстати, именно на этой волне народного негодования, когда деньги уходили на чужие войны, а не на нужды самой Америки, Трамп в свое время и одержал свою первую победу», — заключил эксперт.