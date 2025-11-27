Эксперт: кто стоит за нападением на полицейских в Вашингтоне

Политолог прогнозирует, что никакого реального массового исхода в Афганистан при администрации Трампа не произойдет, особенно с учетом тех колоссальных сумм, что были потрачены. «На войны в Афганистане и Ираке ушло порядка $7 трлн. Кстати, именно на этой волне народного негодования, когда деньги уходили на чужие войны, а не на нужды самой Америки, Трамп в свое время и одержал свою первую победу», — заключил эксперт.