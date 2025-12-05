Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что целью удара стало место дислокации военных киевского режима. Подробности удара, разрушения, число пострадавших пока неизвестны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
История перрестрелки
Сотрудники ГУР и солдаты ВСУ на днях устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом, сообщало издание «Украинская правда».
«Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория “Октябрь” в Конча-Заспе (район на юге Киева. — Прим. ред.) с применением оружия», — сказано в публикации.
По словам источников издания, сотрудники разведки выломали ворота, ведущие на территорию санатория, который занимали боевики ВСУ, и со стрельбой взяли в плен десятерых солдат, нанеся им «существенные травмы». После этого представители ГУР забаррикадировались на территории комплекса и отказались его покидать, хотя и отпустили пленных.
Представитель ГУР рассказал, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, где находится санаторий, о размещении там разведчиков. По его словам, соглашение передали местным властям и полиции и он не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности. Однако воинская часть ВСУ также имела свой договор с представителями санатория, но, как отмечается, он утратил силу, а боевики находились там незаконно.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что бывают случаи, когда сотрудники ГУР и ВСУ выдают свое место дислокации просто из-за собственных ошибок.
«Это просто человеческий фактор. Причем, это не всегда происходит из-за командиров, например, из-за подчиненных. К примеру, они обозначают свои позиции в социальных сетях. За всеми этими пуьликациями следят, как обычные люди, так и военные», — напомнил собеседник издания.
Целью могли быть не только ГУР и ВСУ
По мнению Михайлова, представители украинской разведки и военные киевского режима могли не обозначить свои позиции, а просто напомнить о своем существовании в этом санатории. При этом он отметил, что удар российские войска могли нанести не именно по ним. «В окрестностях этого санатория расположены элитные дачи иполитического руководства Украины», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.