Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт: кого атаковали дроны «Герань» — военных или чиновников Украины

Три российских беспилотника типа «Герань» атаковали санаторий «Жовтень» под Киевом, где ранее произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военными киевского режима, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов специально для ВФокусе Mail прокомментировал, на кого могла быть направлена возможная атака.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что целью удара стало место дислокации военных киевского режима. Подробности удара, разрушения, число пострадавших пока неизвестны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

История перрестрелки

Сотрудники ГУР и солдаты ВСУ на днях устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом, сообщало издание «Украинская правда».

«Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория “Октябрь” в Конча-Заспе (район на юге Киева. — Прим. ред.) с применением оружия», — сказано в публикации.

По словам источников издания, сотрудники разведки выломали ворота, ведущие на территорию санатория, который занимали боевики ВСУ, и со стрельбой взяли в плен десятерых солдат, нанеся им «существенные травмы». После этого представители ГУР забаррикадировались на территории комплекса и отказались его покидать, хотя и отпустили пленных.

Представитель ГУР рассказал, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, где находится санаторий, о размещении там разведчиков. По его словам, соглашение передали местным властям и полиции и он не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности. Однако воинская часть ВСУ также имела свой договор с представителями санатория, но, как отмечается, он утратил силу, а боевики находились там незаконно.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что бывают случаи, когда сотрудники ГУР и ВСУ выдают свое место дислокации просто из-за собственных ошибок.

«Это просто человеческий фактор. Причем, это не всегда происходит из-за командиров, например, из-за подчиненных. К примеру, они обозначают свои позиции в социальных сетях. За всеми этими пуьликациями следят, как обычные люди, так и военные», — напомнил собеседник издания.

Целью могли быть не только ГУР и ВСУ

По мнению Михайлова, представители украинской разведки и военные киевского режима могли не обозначить свои позиции, а просто напомнить о своем существовании в этом санатории. При этом он отметил, что удар российские войска могли нанести не именно по ним. «В окрестностях этого санатория расположены элитные дачи иполитического руководства Украины», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

Узнать больше по теме
Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
Читать дальше