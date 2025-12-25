Эксперт: выйдут ли США из переговоров по Украине, если соглашение не будет достигнуто за 90 дней

США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
«Если он (конфликт. — Прим. ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал он.
Ранее Уитакер сообщил, что участники переговоров по урегулированию украинского конфликта ведут обсуждение четырех документов, включая 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира.
Прощупывают почву
Политолог-американист Владимир Можегов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что заявление Уитакера можно расценивать с позиции прощупывания почвы Вашингтоном, которое направлено на европейцев. Он отметил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт, выкручивая руки всем его участникам, поскольку для главы Белого дома это очень важно. Эксперт пояснил, что американскому лидеру это даст совершенно другой статус, чем он имеет сейчас, — «он станет некоронованным королем мира, потому что сумел остановить самый серьезный конфликт со времен Второй мировой войны».
«Трамп собирается контролировать большую часть Украины, а соответственно, и Европу. Для него это важно, потому что в Европе он борется со своим главным врагом — глобальным Лондоном, который как раз ведет боевые действия на стороне Украины. Он наметил отвернуть им башку. Что ясно и по новой стратегии безопасности. В планах Трампа — завершение конфликта, встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, что также является очень важным моментом. К их личному разговору готовятся. Если завершение конфликта произойдет и там будет встреча двух лидеров, то это будет означать начало изменения Европы. По мнению американского лидера, это приведет к крушению глобалистской верхушки Европы», — сказал собеседник издания.
Могут выйти из переговоров
По словам политолога, у Трампа есть энергия для урегулирования конфликта на ближайшие три месяца, поскольку дальше «все зайдет в тупик и придется ждать до очередного кризиса». При этом Можегов отметил, что США в таком случае могут выйти из переговорного процесса.
«Трамп уже говорил, что он как бы отойдет, решайте все сами. На самом деле из этого ничего хорошего, конечно, не будет, потому что Европа будет готовиться к войне. Вернее, не она сама, а глобалисты, которые хотят столкнуть ее с Россией. Следующей фазой может быть обострение непосредственно конфликта с НАТО, в чем Трамп участвовать категорически не хочет. Поэтому я думаю, что там будет изменение структуры НАТО. То есть президент США будет разрушать альянс изнутри — “хотите воевать, тогда воюйте, но не в НАТО”», — отметил он.
При этом в случае выхода США из переговорного процесса Вашингтон может отказаться от продажи оружия Европе для последующей передачи Киеву, считает эксперт.
«Скорее всего, Трамп вообще пойдет на разрыв с НАТО, поскольку альянс ему, честно говоря, не нравится. Он хочет создать другую систему безопасности, что понятно и по стратегии безопасности США», — подчеркнул Можегов.
Диалога между Европой и Россией не будет
Политолог добавил, что если Европа с Украиной останутся наедине с Россией в вопросе урегулирования конфликта, то это приведет к войне между Москвой и Брюсселем.
«Европой сейчас руководят те самые глобалисты, которые стоят на верхушке. Сами европейцы, конечно, не хотят воевать с Россией, но их все же поведут на убой. К примеру, могут принести несколько сакральных жертв и все встанет на грань боевого столкновения. На сегодняшний день Европа, конечно, ни на какой диалог с Москвой идти не хочет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.