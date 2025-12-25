Эксперт: выйдут ли США из переговоров по Украине, если соглашение не будет достигнуто за 90 дней

«Трамп уже говорил, что он как бы отойдет, решайте все сами. На самом деле из этого ничего хорошего, конечно, не будет, потому что Европа будет готовиться к войне. Вернее, не она сама, а глобалисты, которые хотят столкнуть ее с Россией. Следующей фазой может быть обострение непосредственно конфликта с НАТО, в чем Трамп участвовать категорически не хочет. Поэтому я думаю, что там будет изменение структуры НАТО. То есть президент США будет разрушать альянс изнутри — “хотите воевать, тогда воюйте, но не в НАТО”», — отметил он.