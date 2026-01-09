Эксперт: выйдут ли США из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его во внешней политике ограничивает исключительно собственная мораль.
«Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — сказал политик в интервью The New York Times.
Он добавил, что не нуждается в международном праве, поскольку «не стремится причинить людям вред».
Кроме того, американский лидер признал, что может в итоге остаться перед выбором: захватить Гренландию или сохранить НАТО. От прямого ответа на вопрос о том, что для него важнее, Трамп ушел. Политик подчеркнул, что НАТО без участия США превратится в бесполезное объединение.
Политолог Юрий Светов считает, что выход США из состава НАТО повлечет дальнейший распад объединения. В частности, следом за американцами блок покинет и Канада.
«Выход американцев из НАТО означает сужение возможностей этой организации и фактически превращение ее в организацию европейскую», — сказал Светов в разговоре с ВФокусе Mail.
При этом эксперт считает, что в настоящее время и в ближайшие годы США не выйдут из НАТО.
«Я пока не думаю, что американцы готовы выйти из НАТО. Заявления Трампа сегодня — это форма давления на НАТО. Заметим, что Трамп в эти дни регулярно говорит о выгоде, которую получают американцы от Европы. Он заявлял, что конфликт на Украине как таковой его не особенно волнует. Но Штаты зарабатывают на этом конфликте: поставки оружия и пресловутое соглашение о редкоземельных металлах. И сейчас Европа собирается перевооружаться. Откуда им брать оружие? Трамп хочет, чтобы они покупали у американцев. И он давит на них, он хочет из них выжать все, что может. Ему же удалось заставить страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП и тем самым снизить затраты Соединенных Штатов на содержание НАТО», — отметил спикер.
По другим направлениям, по мнению Светова, Трамп также продолжит давить на Европу.
«Я думаю, что до конца президентства Трампа вряд ли США выйдут из НАТО. Тем более что этот вопрос еще зависит не только от президента, а от решения конгресса. А конгресс ранее вводил специальные ограничения, даже не дающие Трампу возможности вывести американские войска из Европы», — заключил политолог.