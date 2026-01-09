Эксперт: выйдут ли США из НАТО

«Я пока не думаю, что американцы готовы выйти из НАТО. Заявления Трампа сегодня — это форма давления на НАТО. Заметим, что Трамп в эти дни регулярно говорит о выгоде, которую получают американцы от Европы. Он заявлял, что конфликт на Украине как таковой его не особенно волнует. Но Штаты зарабатывают на этом конфликте: поставки оружия и пресловутое соглашение о редкоземельных металлах. И сейчас Европа собирается перевооружаться. Откуда им брать оружие? Трамп хочет, чтобы они покупали у американцев. И он давит на них, он хочет из них выжать все, что может. Ему же удалось заставить страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП и тем самым снизить затраты Соединенных Штатов на содержание НАТО», — отметил спикер.