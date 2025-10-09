Эксперт: встреча Путина и Алиева еще не говорит о потеплении в отношениях

Инцидент исчерпан
В правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе 8 октября состоялась первая за год личная встреча президентов России и Азербайджана. Диалог Владимира Путина и Ильхама Алиева начался с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL в декабре 2024 года — темы, которая оставалась болезненной точкой в двусторонних отношениях.
Президент Алиев выразил признательность за личный контроль российского лидера над ходом расследования, отметив, что «постоянный контакт между командами двух стран и объективность следствия не вызывают у Баку сомнений». Путин, со своей стороны, подтвердил приоритетность этого вопроса для Москвы. Кроме того, президент России впервые публично изложил российскую версию причин крушения самолета AZAL в Актау. По его словам, катастрофа произошла в результате действий украинского беспилотника, который в тот день пересек границу России.
Путин подробно описал развитие событий: в воздушном пространстве находились три украинских беспилотника, за которыми велось наблюдение российской системой ПВО. В ходе противодействия три выпущенные ракеты взорвались в непосредственной близости от воздушного судна — в нескольких метрах от него. Президент особо подчеркнул, что самолет AZAL получил повреждения не от прямого попадания боевых элементов, а от разлетающихся обломков.
Отдельно глава российского государства сообщил, что экипажу лайнера было предложено совершить экстренную посадку в Махачкале, однако пилоты приняли решение следовать в аэропорт базирования. Путин также заверил, что все обстоятельства происшествия получат правовую оценку, а виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. Россия, выполнит все обязательства по компенсации ущерба в установленном для таких трагических случаев порядке.
Алиев высоко оценил развитие отношений с Россией, отметив стабильный прогресс в торгово-экономической сфере и выполнение всех планов, согласованных межправительственной комиссией. В 2025 году товарооборот между странами вырос на 12%, достигнув $4,5 млрд.
Эта динамика, по мнению Алиева, не имеет «откатов», а недавние договоренности на саммите СНГ в 2024 году создали базу для новых инициатив.
Осторожный оптимизм
Заместитель директора ИСИП РУДН Евгений Семибратов заявил ВФокусе Mail, что первостепенную важность имеет сам факт проведения встречи лидеров двух стран.
«Думаю, что не так важно, откуда исходила инициатива. Важно, что эта встреча состоялась в принципе. Очевидно, что на ней обсуждался широкий круг моментов, которые накопились за последнее время», — заявил политолог.
Эксперт предположил, что предварительная договоренность о встрече на уровне президентов свидетельствует о серьезной подготовительной работе.
«То, что встреча президентов была согласована, говорит о достижении определенного двустороннего понимания на уровне рабочих групп. Это создает необходимые предпосылки для конструктивного развития отношений, поскольку любая встреча на высшем уровне подразумевает наличие доверия между лидерами», — отметил Семибратов.
Что касается будущего двусторонних отношений, политолог занял осторожную позицию, заявив, что «говорить о взятии тренда на потепление преждевременно, так как необходимо оценить практическую реализацию достигнутых договоренностей». Однако эксперт подчеркнул стратегическую важность добрососедских отношений как для России, так и для Азербайджана.
Особое значение, по мнению Семибратова, имеет тот факт, что Алиев публично принял извинения президента России за инцидент с самолетом и высоко оценил ход расследования. Особенно это сильно контрастирует со встречей двух лидеров в Китае, когда они лишь прохладно пожали друг другу руки.
«Я считаю, что это признание со стороны Алиева имеет принципиальное значение — оно создает необходимую основу для доверия. При условии, что обе стороны проявят добрую волю и политическую мудрость, у нас появляется реальная возможность выстроить конструктивный диалог по всему спектру двусторонних вопросов», — заключил политолог.