Эксперт: встреча Путина и Алиева еще не говорит о потеплении в отношениях

Президент Алиев выразил признательность за личный контроль российского лидера над ходом расследования, отметив, что «постоянный контакт между командами двух стран и объективность следствия не вызывают у Баку сомнений». Путин, со своей стороны, подтвердил приоритетность этого вопроса для Москвы. Кроме того, президент России впервые публично изложил российскую версию причин крушения самолета AZAL в Актау. По его словам, катастрофа произошла в результате действий украинского беспилотника, который в тот день пересек границу России.