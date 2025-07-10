Эксперт ВШЭ: что изменит отказ вузов РФ от болонской системы в 2027 году

Для минимизации рисков хаоса при переходе реформа внедряется поэтапно. Пилотный проект, стартовавший в 2023 году, охватывает ведущие вузы, включая МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот нужен, чтобы отработать подходы и избежать сбоев. К 2027 году вузы будут готовы: разрабатываются нормативные документы, преподаватели проходят переподготовку, а программы адаптируются под новые стандарты», — добавил Габдрахманов. Законопроект, закрепляющий реформу, планируется внести в Госдуму в четвертом квартале 2025 года после обсуждений с ректорами.