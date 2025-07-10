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Эксперт ВШЭ: что изменит отказ вузов РФ от болонской системы в 2027 году

Российские вузы стоят на пороге масштабной реформы, которая к 2027 году полностью изменит систему высшего образования. Министерство науки и высшего образования постепенно отказывается от Болонской системы, внедряя национальную модель. Как это повлияет на вузы и студентов — в материале ВФокусе.

Источник: Freepik

Главный акцент реформы — усиление практической подготовки. Программы будут тесно связаны с индустриальными партнерами, а доля практических занятий в учебных планах значительно вырастет.

«Работодатели в первую очередь смотрят на реальные компетенции. Им неважно, бакалавр перед ними или специалист — главное, чтобы человек мог решать профессиональные задачи. Новая модель делает упор на практику, что позволит выпускникам быстрее адаптироваться к требованиям рынка», — пояснил в разговоре с ВФокусе Нияз Габдрахманов, заведующий лабораторией развития университетов НИУ ВШЭ.

По его словам, вузы уже начали сотрудничать с предприятиями, чтобы интегрировать реальные кейсы в образовательный процесс. Это особенно важно для инженерных и технических специальностей, где практические навыки играют ключевую роль.

Отказ от Болонской системы

Решение отказаться от Болонской системы, включающей бакалавриат и магистратуру, было принято в мае 2022 года. Основная причина — стремление к образовательному суверенитету и созданию системы, более соответствующей потребностям российского рынка труда. Болонская система, по мнению Минобрнауки, не в полной мере учитывала специфику отечественных отраслей, таких как машиностроение или IT, где требуются глубокие практические навыки.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, комментируя реформу, подчеркнул: «Пилотный проект показал, что новые программы эффективнее готовят специалистов для реальных задач». Новая модель вводит базовое высшее образование (4 года) и специализированное высшее (1−3 года) с последующей аспирантурой, что должно обеспечить гибкость и глубину подготовки.

Глобальные вызовы

По мнению Габдрахманова, переход на национальную модель вызывает вопросы о признании российских дипломов за рубежом. «Ранее дипломы специалитета признавались за границей после процедуры нострификации, и новая модель, скорее всего, сохранит этот механизм. Проблемы академической мобильности и трудоустройства за рубежом связаны не столько с форматом диплома, сколько с текущей геополитической ситуацией», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что научное сотрудничество между вузами останется на высоком уровне, так как оно строится на академических связях, а не на образовательных стандартах. «Российские вузы исторически активно взаимодействовали с зарубежными коллегами по научным проектам, и новая модель этому не помешает», — уверен Габдрахманов.

Для минимизации рисков хаоса при переходе реформа внедряется поэтапно. Пилотный проект, стартовавший в 2023 году, охватывает ведущие вузы, включая МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот нужен, чтобы отработать подходы и избежать сбоев. К 2027 году вузы будут готовы: разрабатываются нормативные документы, преподаватели проходят переподготовку, а программы адаптируются под новые стандарты», — добавил Габдрахманов. Законопроект, закрепляющий реформу, планируется внести в Госдуму в четвертом квартале 2025 года после обсуждений с ректорами.

Дарья Баева