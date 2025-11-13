Эксперт: возникнут ли проблемы у ВС РФ из-за «стены дронов» Украины

Украина получила от западной компании Atreyd технологию «стена дронов», которая представляет собой рой FPV-дронов с взрывчаткой. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель», — сообщил основатель компании.
По данным издания, ее применение станет первым случаем использования подобной системы в конфликте. Уточняется, что «стена дронов» состоит из десятков FPV-дронов с взрывчаткой, которые взлетают с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы. На эту систему, как отмечается, будет воздействовать искусственный интеллект.
Также сообщается, что данная система будет применяться для обороны, однако не уточняется, каких именно целей. При этом развертывание «стены дронов» будет носить постоянный характер.
По информации Business Insider, НАТО еще в марте предложила западным и украинским компаниям выступить с проектами противодействия беспилотникам и планирующим бомбам Вооруженных сил РФ.
Отмечается, что у Atreyd заключен контракт с по меньшей мере одной страной Североатлантического альянса, у нее есть производство во Франции и на Украине.
Не спасет от ракет
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail пояснил, что фактически «стена дронов» — это летающее минное поле, задача которого бороться с российскими беспилотниками типа «Герань-2» и «Гербера», а также с планирующими бомбами.
«У нас системы вооружения недорогие и очень массовые. Украине приходится тратить огромное количество очень дорогостоящих ракет типа Patriot. Это, грубо говоря, война на финансовое изнеможение Украины. Когда для уничтожения недорогого беспилотника требуются очень дорогие комплекс и ракеты. Такой комплекс всегда подвергается угрозе уничтожения. При использовании этой системы, вероятно, будет создаваться в небе так называемое минное поле, через которое якобы не смогут пролететь наши “Герани”, “Герберы” и планирующие боеприпасы. Их основная задача — снизить стоимость перехвата на адекватную. Также здесь стоит отметить, что от ракет данная система не спасет», — сказал собеседник издания.
Не составит проблем ВС РФ
Эксперт отметил, что сейчас начинается именно боевая апробация. По его словам, это новое решение, у которого нет истории и совершенно никакого опыта.
«Поэтому однозначно можно сказать, что никаких проблем в данной ситуации эта система нам не составит. Посмотрим, как она себя будет проявлять. Возможно, она потребует для них очень долгого допиливания технологий. Возможно, просто изначально будет признана как неподходящая и нерабочая», — подчеркнул Кондратьев.
Кроме того, он сообщил, что эффективность этой системы резко упадет в зимнее время.
«На эффективность любых дронов, которые на электрическом приводе, а эти дроны однозначно только с электрическими двигателями, будут влиять холода. Емкость аккумуляторной батареи резко снижается. Поэтому эффективность таких систем зимой будет существенно падать», — обратил внимание эксперт.
Будут обучать иностранцы
При этом он подчеркнул, что украинские военные не смогут сразу применять данную систему, поскольку им необходимо будет пройти обучение.
«Так как эта система разработана за границей, поэтому обучение, естественно, нужно будет проходить за границей. Также есть вариант, что на Украину приедут иностранные инструкторы для того, чтобы обучить украинских военнослужащих», — добавил собеседник ВФокусе Mail.
По словам Кондратьева, «стена дронов» может использоваться для защиты объектов критической инфраструктуры, по которым наносятся удары Вооруженных сил РФ.