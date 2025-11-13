Эксперт: возникнут ли проблемы у ВС РФ из-за «стены дронов» Украины

«У нас системы вооружения недорогие и очень массовые. Украине приходится тратить огромное количество очень дорогостоящих ракет типа Patriot. Это, грубо говоря, война на финансовое изнеможение Украины. Когда для уничтожения недорогого беспилотника требуются очень дорогие комплекс и ракеты. Такой комплекс всегда подвергается угрозе уничтожения. При использовании этой системы, вероятно, будет создаваться в небе так называемое минное поле, через которое якобы не смогут пролететь наши “Герани”, “Герберы” и планирующие боеприпасы. Их основная задача — снизить стоимость перехвата на адекватную. Также здесь стоит отметить, что от ракет данная система не спасет», — сказал собеседник издания.