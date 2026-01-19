Эксперт: станет ли «коалиция желающих» конкурентом Совету мира

«Они нужны для того, чтобы просто обсуждать какие-то возможные конфигурации. И сейчас всерьез обсуждать создание даже не аналога антипода НАТО, основываясь на событиях вокруг Гренландии, да еще с включением туда Украины, представляется довольно серьезной фантастикой. Но тем не менее, эти обсуждения есть и будут. Какие-то из них, наверное, когда-то обретут и свой костяк, а потом и дополнительное содержание. Однако сейчас это можно рассматривать в качестве рассуждения, спекуляции, у которых в моменте есть прикладные политические задачи. То есть, например, показать серьезность обсуждения кейса с Гренландией с правом сильного, который Трамп активно применяет», — добавил эксперт.