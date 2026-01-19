Эксперт: станет ли «коалиция желающих» конкурентом Совету мира

По информации Politico, ситуация вокруг Гренландии заставил европейских лидеров задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки США. По словам источника газеты в дипломатических кругах, «коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины, однако создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах, которые «укрепляли доверие и способность к сотрудничеству».
«Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения», — подчеркнул собеседник издания.
Отмечается, что новое соглашение «не исключает сотрудничества с США, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся».
Также Politico сообщает, что европейские лидеры, включая премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, финского лидера Александра Стубба и главы итальянского правительства Джорджу Мелони, регулярно переписываются друг с другом в текстовых сообщениях — зачастую в одном и том же групповом чате. Эта структура известна как «Вашингтонская группа».
Новый альянс возможен
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что один из политических мифов заключается в том, что Европа должна принимать участие в послевоенных гарантиях безопасности Украины.
«Еще полгода назад всерьез обсуждались зоны, на которые те или иные войска тех или иных акторов могут войти. Тогда обсуждали это в Польше, Нидерландах, в том числе и Франция, поскольку Макрон был всегда инициатором таких идей о европейской обороне, покрытой пылью. Они тоже были если не аналогом НАТО, то подобной структурой внутри. Также было много усилий, решений. Это было больше попыткой Франции застолбить лидерское место. Здесь же концепция учитывает уже сложившиеся союзы, поэтому новые альянсы — возможны», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что уже 10 лет все живут в ожидании того, что старые институты потеряют свою эффективность. Появляются новые организации, например, БРИКС, которые перехватывают инициативу.
Появится ли антипод НАТО в Европе
По словам политолога, с учетом того, что у власти в США на данный момент Дональд Трамп, который выходит из соглашений и договоров, достигнутых ранее, то многие разговоры остаются разговорами.
«Они нужны для того, чтобы просто обсуждать какие-то возможные конфигурации. И сейчас всерьез обсуждать создание даже не аналога антипода НАТО, основываясь на событиях вокруг Гренландии, да еще с включением туда Украины, представляется довольно серьезной фантастикой. Но тем не менее, эти обсуждения есть и будут. Какие-то из них, наверное, когда-то обретут и свой костяк, а потом и дополнительное содержание. Однако сейчас это можно рассматривать в качестве рассуждения, спекуляции, у которых в моменте есть прикладные политические задачи. То есть, например, показать серьезность обсуждения кейса с Гренландией с правом сильного, который Трамп активно применяет», — добавил эксперт.
Асафов также сообщил, что создание Совета мира по Газе и возможный альянс «коалиции желающих» вместе с Украиной также остается на уровне рассуждений без конкретизации.
«Говорить о том, что некие рассуждения станут в конкуренцию с уже существующими институциями, представляется довольно вольным допущением. Когда-то там в будущем, то есть не в ближайшем. Неизвестны дистанция и конкретное содержание таких программ», — добавил собеседник ВФокусе Mail.
При этом политолог отметил, что возможное создание альянса «коалиции желающих» в противовес США выглядит, как обида со стороны европейских лидеров на то, что их «не позвали решать вопросы и по Газе, и по украинскому конфликту».