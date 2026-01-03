Эксперт Воронков: Голливуд при возвращении не займет более 30% проката РФ

По мнению Воронкова, для устойчивого развития рынка достаточно регулярного выхода двух сильных отечественных релизов. «Если мы научимся выпускать два действительно сильных блокбастера в месяц, то этого будет достаточно, и не нужен будет никакой Голливуд. Это высокая планка, но она уже становится достижимой — сегодня мы практически выходим на один крупный фильм в месяц, для отрасли это — огромная победа», — сказал он.