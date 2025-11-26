Забор за миллиард
Финляндия завершает строительство «высокотехнологичного» пограничного забора на восточной границе, который обойдется бюджету в рекордные €362 млн за 200 километров. Таким образом, 1 километр заградительного ограждения стоит в среднем примерно €1,8 млн. Конструкция высотой 4,5 метра представляет собой стальную сетку с колючей проволокой и уходит под землю на достаточную глубину. Особенностью проекта стало уменьшение размера ячеек — этот урок финны извлекли из польского опыта, где мигранты использовали палки и ножи для проделывания лазеек.
Система оснащена камерами и датчиками на мачтах через каждые 20 метров, что позволяет осуществлять круглосуточный мониторинг. Как поясняет подполковник Микко Кауппила, заместитель командующего Пограничной охраной Лапландии, «современные технологии ограждения позволяют нам постоянно контролировать ситуацию на восточной границе». Это высвобождает патрули для неогороженных участков, которые составляют большую часть 1300-километровой границы. Построить заграждения по всей длине не получится — выходит слишком дорого.
Строительство пограничных заграждений Финляндия объясняет так называемым кризисом инструментализированной миграции 2023 года, когда власти страны бездоказательно обвинили Россию в организации гибридной операции с использованием миграционных потоков. Хотя основные участки в Лапландии уже готовы к приемке 9 декабря, а последние сегменты планируется сдать к лету 2026 года, расширение проекта признано экономически нецелесообразным. Оставшиеся 1100 километров будут охраняться традиционными методами — патрулированием и дронами. Однако, как отмечают в пограничной службе, даже совершенная система сталкивается с вызовами — в Лапландии нехватка рабочих замедлила строительство на несколько недель, а мелкие ячейки сетки запотевают на морозе, ограничивая обзор.
В Москве на забор смотрят с иронией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала финнам не забыть построить уборные на границе. «Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — заявила она.
Другие приоритеты
Доктор политических наук Александр Михайленко считает, что Европейский союз сейчас забыл про экономику. По его словам, вместо развития торговли и сотрудничества ЕС занимается в основном поиском внешних угроз.
«Если рассматривать современную политику ЕС в целом, то экономические горизонты отошли на десятое место. Сейчас главный фокус сместился на образ “агрессора”, военную тематику и вопросы безопасности — причем, на мой взгляд, эти вопросы понимаются властями крайне превратно. Все это происходит на грани разумного, напоминая коллективное безумие. В таких условиях о сколько-нибудь взвешенных экономических стратегиях, полагаю, говорить не приходится», — пояснил политолог.
Михайленко выразил уверенность, что со временем население европейских стран, включая Финляндию, осознает ошибочность такого курса. При этом он признал остроту миграционной проблемы для Европы, указав на значительные потоки мигрантов из Сирии, Афганистана и других регионов. Однако версию о ключевой роли России в этом процессе профессор назвал «крайне сомнительной».
«Западные страны провозглашают себя образцом демократии и открытости информации, но на практике мы видим обратное — население оболванивают, лишают возможности самостоятельно мыслить. Штампы вроде “агрессор”, “Россия”, “опасность” используются как инструмент, чтобы заменить ими серьезные дискуссии и анализ реальных проблем», — резюмировал политолог.
Эксперт подверг сомнению эффективность пограничного забора против современных видов вооружений, указав на бесполезность такого сооружения против гиперзвуковых ракет, комплексов «Кинжал» и ударных комплексов «Орешник». Он подчеркнул, что системы ПВО не способны перехватывать подобные цели, что было доказано в ходе специальной военной операции на Украине.
«Если Россия действительно решит воевать с Финляндией, почему они предполагают, что конфликт будет развиваться по шаблонам прошлых лет?» — задался риторическим вопросом профессор. По его мнению, такой подход демонстрирует полное непонимание эволюции военного искусства и современных угроз.