Строительство пограничных заграждений Финляндия объясняет так называемым кризисом инструментализированной миграции 2023 года, когда власти страны бездоказательно обвинили Россию в организации гибридной операции с использованием миграционных потоков. Хотя основные участки в Лапландии уже готовы к приемке 9 декабря, а последние сегменты планируется сдать к лету 2026 года, расширение проекта признано экономически нецелесообразным. Оставшиеся 1100 километров будут охраняться традиционными методами — патрулированием и дронами. Однако, как отмечают в пограничной службе, даже совершенная система сталкивается с вызовами — в Лапландии нехватка рабочих замедлила строительство на несколько недель, а мелкие ячейки сетки запотевают на морозе, ограничивая обзор.