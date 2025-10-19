Эксперт: Что будет с Черногорией после отказа от безвизового режима с Россией

Дилемма евроинтеграции
В попытках обрести полноценное членство в Евросоюзе, Черногория оказалась на распутье между собственной выгодой и необходимостью соответствовать ожиданиям ЕС. Брюссель требует от руководства страны полной синхронизации визовой политики, включая отмену упрощенного въезда для россиян. Президент Яков Милатович признает неизбежность этого шага, однако отмечает, что власти пытаются как можно дольше откладывать его введение.
Черногория подала заявку на вступление в ЕС еще в 2008 году и получила статус кандидата в 2010-м. Однако процесс движется медленно — за 15 лет страна выполнила требования только по 7 из 33 необходимых разделов для вступления. По информации Politico, власти надеются закрыть еще пять глав до конца этого года.
Несмотря на амбиции стать следующей страной-членом ЕС, Черногории мешают несколько серьезных проблем. Среди них — влиятельные просербские партии внутри страны, сложные отношения с соседней Хорватией и общий скептицизм некоторых членов ЕС по поводу дальнейшего расширения союза. Яркий пример того, что вопрос не является приоритетом для Брюсселя, — его отсутствие в повестке предстоящего саммита. Еще одно препятствие на пути евроинтеграции — сильная зависимость страны от России в сфере туризма и инвестиций. Черногория до сих пор позволяет россиянам посещать ее без виз на срок до 30 дней, а граждане России остаются крупнейшими иностранными инвесторами. По словам президент Милатовича, страна оказалась в безвыходном положении: с одной стороны, она еще не получает полноценной финансовой поддержки от ЕС, а с другой — вынуждена зависеть от российского капитала.
Будущее без российских туристов
По данным за 2024 год, Черногорию посетили 154,7 тысячи россиян, а в первом полугодии 2025-го жители России и вовсе вырывались в лидеры, составив 23,6% от всех иностранцев. В допандемийные годы количество российских туристов варьировалось от 250 до 370 тысяч человек.
Как пояснил ВФокусе Mail вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, цифры официальной статистики обманчивы, но в любом случае введение виз станет чувствительным ударом по экономике страны.
«Турпоток в Черногорию, если мы говорим именно о классических туристах, достаточно небольшой и значительно уступает допандемийным показателям. Фактически, из тех 154 тысяч туристов, которые показывает черногорская статистика, реальных туристов менее половины, а туристов, которые приехали по линии туроператоров — не более 10−15 тысяч. Основное препятствие сейчас — сложная логистика из-за отсутствия прямых рейсов. Добраться можно только со стыковкой в Белграде или в Стамбуле», — рассказал эксперт.
По его прогнозу, введение дополнительных ограничений в виде туристических виз лишит Черногорию последнего преимущества, из-за которого российские туристы выбирали это направление. Мурадян считает, что, скорее всего, сохранится поток тех, у кого в стране есть недвижимость и вид на жительство, а также очень небольшая группа туристов, которым эта страна просто очень нравится.
«Черногория интересна природой и экскурсионными возможностями, при этом как пляжное направление оно значительно уступает той же Турции как по качеству пляжей, так и по уровню инфраструктуры. Здесь крайне мало крупных отелей курортного типа, которые работают на “все включено”. Плюс, пляжный сезон на Адриатике достаточно короткий: с июня по сентябрь», — подчеркнул вице-президент АТОР.
При этом эксперт отметил, что спрогнозировать, как изменится объем турпотока в цифрах сложно. По его мнению, спрос перетечет преимущественно на Эгейское побережье Турции — Бодрум, Мармарис, Кушадасы, которые имеют схожие с Черногорией природные данные, но при этом более богаты по инфраструктуре и экскурсионным возможностям.