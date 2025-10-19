Эксперт: Что будет с Черногорией после отказа от безвизового режима с Россией

Несмотря на амбиции стать следующей страной-членом ЕС, Черногории мешают несколько серьезных проблем. Среди них — влиятельные просербские партии внутри страны, сложные отношения с соседней Хорватией и общий скептицизм некоторых членов ЕС по поводу дальнейшего расширения союза. Яркий пример того, что вопрос не является приоритетом для Брюсселя, — его отсутствие в повестке предстоящего саммита. Еще одно препятствие на пути евроинтеграции — сильная зависимость страны от России в сфере туризма и инвестиций. Черногория до сих пор позволяет россиянам посещать ее без виз на срок до 30 дней, а граждане России остаются крупнейшими иностранными инвесторами. По словам президент Милатовича, страна оказалась в безвыходном положении: с одной стороны, она еще не получает полноценной финансовой поддержки от ЕС, а с другой — вынуждена зависеть от российского капитала.