Эксперт: каковы итоги переговоров Путина и Орбана

Глава венгерского правительств выразил заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта России и Украины. Он также подтвердил готовность Венгрии предоставить свою площадку для мирных переговоров. В ответ Путин публично поблагодарил его за готовность оказать содействие и раскрыл публично, что эту площадку ему посоветовал президент США Дональд Трамп. «Он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня, вот предлагаю этот вариант», — пересказал разговор президент России.