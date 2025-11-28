Эксперт: каковы итоги переговоров Путина и Орбана

Венгерский прагматизм в действии
В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эта встреча, вторая с начала СВО, подчеркивает особый характер двусторонних отношений. В приветственном слове Путин отметил, что, несмотря на «все сложности сегодняшнего дня», отношения между странами не только сохраняются, но и развиваются.
«Основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем», — прямо заявил Орбан. Эта тема стала центральной в повестке дня. Путин, со своей стороны, подтвердил, что сотрудничество в энергетической сфере, включая атомный проект «Пакш», остается очень хорошим.
Глава венгерского правительств выразил заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта России и Украины. Он также подтвердил готовность Венгрии предоставить свою площадку для мирных переговоров. В ответ Путин публично поблагодарил его за готовность оказать содействие и раскрыл публично, что эту площадку ему посоветовал президент США Дональд Трамп. «Он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня, вот предлагаю этот вариант», — пересказал разговор президент России.
Орбан в свою очередь заверил в последовательности суверенного внешнеполитического курса Венгрии и ее нежелании поддаваться внешнему давлению в отношениях с Москвой.
Еще до рассвета 28 ноября Виктор Орбан стоял перед объективами камер в аэропорту имени Ференца Листа, чтобы, по его словам, успеть на встречу с Путиным. Благодаря более гибкому курсу и российским поставкам Венгрия сохраняет самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Орбан приехал с миссией
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин расценивает визит Виктора Орбана в Москву как подготовку к возможным будущим переговорам. Эксперт напомнил, что Орбан является не только «суверенистом и единственным европейским лидером, который не стесняется встречаться с российским президентом, но и человеком, близким к американскому президенту Трампу». По его мнению, его приезд можно расценивать как подготовку, сверку часов, перед посещением Москвы американской делегации.
Камкин отметил, что «Запад не монолитен», и в диалоге между Россией и США «роль у Виктора Орбана совершенно очевидна, потому что его фигура одинаково устраивает и Россию, и Соединенные Штаты. При этом политолог подчеркнул, что “в Евросоюзе Орбан по-прежнему считается изгоем”, а его миротворческие инициативы встречают отторжение у европейских бюрократов.
Но Орбан — он еще и рупор европейских сил, которые с надеждой смотрят на венгерского лидера и пытаются реализовать то, что ему получилось у себя в стране, — добавил он.
Что касается экономической повестки, для Венгрии критически важно сохранить поставки российских энергоресурсов и продолжение строительства АЭС «Пакш». «Весь проект, вся конструкция, она заточена под российские реакторы», — пояснил Камкин, добавив, что сменить подрядчика сейчас крайне сложно.