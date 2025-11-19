Эксперт: верификация по селфи в Roblox не коснется российских пользователей

Новые правила Roblox
С 1 января 2026 года игровая платформа Roblox запускает глобальную систему возрастной верификации. Для получения доступа к функциям чата пользователям потребуется пройти идентификацию через селфи-видео или фотографию с документом. Искусственный интеллект будет распределять игроков по возрастным группам: до 9 лет, 9−12, 13−15 и старше 16 лет, ограничивая общение внутри соответствующих категорий.
Платформа Roblox неоднократно подвергалась критике за случаи груминга, распространение откровенного контента и чувствительных материалов. Стивен, отец двоих детей, стал одним из тех, кто обратился в суд с иском к Roblox после того, как его семья столкнулась с шантажом. В интервью CBS News он рассказал, что изначально разрешил своему сыну играть в компьютерную игру, считая это безопасным развлечением. При этом Стивен установил «все доступные средства родительского контроля на компьютер».
Несмотря на все принятые меры, злоумышленник, выдававший себя за 16-летнего подростка, смог установить контакт с 13-летним мальчиком в популярной игре «Pet Simulator». По словам отца, преступник предлагал сыну подарочные карты Roblox в обмен на откровенные фотографии, которые тот пересылал через сторонний мессенджер, скрытый от родителей.
Риски верификации
Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян объяснил, как будут работать новые правила идентификации детей в интернете. По его словам, Великобритания и ряд других стран вводят обязательную проверку возраста для доступа к игровым платформам и форумам в связи с участившимися случаями цифровых преступлений.
Для защиты личных данных создана специальная система. Проверку проводит не государственный орган, а отдельная независимая платформа. Впоследствии информация в защищенном виде остается у нее и никуда не передается дальше, передается только сам факт предъявления верификации.
Такой подход, по мнению Казаряна, снижает риски утечки информации, но не исключает их полностью. Эксперт также отметил, что в России существуют аналогичные требования к верификации, которые разрешены законом о персональных данных в порядке исключения.
«Новые правила действуют не по всему миру, а только в странах с особым регулированием, таких как США, Великобритания и ряд государств ЕС. Россиян нововведения не касаются», — добавил он.
Скандалы в России
В России ежедневно на платформу Roblox заходят более 2 миллионов пользователей — в основном это дети в возрасте до 16 лет. В 2022 году компания заблокировала тысячи аккаунтов российских пользователей на фоне специальной военной операции, что вызвало волну жалоб родителей на цензуру.
В июле 2025 года платформа вновь привлекла внимание русскоязычной аудитории. Игра позволяла пользователям моделировать как взрыв реактора Чернобыльской АЭС, так и операции по спасению. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец потребовала от Роскомнадзора заблокировать платформу, заявив, что игра романтизирует трагедию, искажает историю и фактически учит диверсиям на атомных станциях.