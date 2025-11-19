Эксперт: верификация по селфи в Roblox не коснется российских пользователей

Платформа Roblox неоднократно подвергалась критике за случаи груминга, распространение откровенного контента и чувствительных материалов. Стивен, отец двоих детей, стал одним из тех, кто обратился в суд с иском к Roblox после того, как его семья столкнулась с шантажом. В интервью CBS News он рассказал, что изначально разрешил своему сыну играть в компьютерную игру, считая это безопасным развлечением. При этом Стивен установил «все доступные средства родительского контроля на компьютер».