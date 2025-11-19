Популярные темы
Эксперт: верификация по селфи в Roblox не коснется российских пользователей

С 1 января 2026 года игровая платформа Roblox запускает систему возрастной верификации. Для доступа к чатам пользователям нужно будет пройти идентификацию, предоставив селфи-видео или фотографию с документом. Искусственный интеллект автоматически распределит игроков по возрастным категориям и ограничит их общение рамками соответствующих групп. О том, затронут ли эти изменения российских пользователей и насколько обоснованы опасения родителей о безопасности детей, ВФокусе Mail рассказал генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Скриншот из официального трейлера Roblox

Новые правила Roblox

С 1 января 2026 года игровая платформа Roblox запускает глобальную систему возрастной верификации. Для получения доступа к функциям чата пользователям потребуется пройти идентификацию через селфи-видео или фотографию с документом. Искусственный интеллект будет распределять игроков по возрастным группам: до 9 лет, 9−12, 13−15 и старше 16 лет, ограничивая общение внутри соответствующих категорий.

Платформа Roblox неоднократно подвергалась критике за случаи груминга, распространение откровенного контента и чувствительных материалов. Стивен, отец двоих детей, стал одним из тех, кто обратился в суд с иском к Roblox после того, как его семья столкнулась с шантажом. В интервью CBS News он рассказал, что изначально разрешил своему сыну играть в компьютерную игру, считая это безопасным развлечением. При этом Стивен установил «все доступные средства родительского контроля на компьютер».

Несмотря на все принятые меры, злоумышленник, выдававший себя за 16-летнего подростка, смог установить контакт с 13-летним мальчиком в популярной игре «Pet Simulator». По словам отца, преступник предлагал сыну подарочные карты Roblox в обмен на откровенные фотографии, которые тот пересылал через сторонний мессенджер, скрытый от родителей.

Риски верификации

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян объяснил, как будут работать новые правила идентификации детей в интернете. По его словам, Великобритания и ряд других стран вводят обязательную проверку возраста для доступа к игровым платформам и форумам в связи с участившимися случаями цифровых преступлений.

Для защиты личных данных создана специальная система. Проверку проводит не государственный орган, а отдельная независимая платформа. Впоследствии информация в защищенном виде остается у нее и никуда не передается дальше, передается только сам факт предъявления верификации.

Генеральный директор Института исследований интернета
Карен Казарян

Такой подход, по мнению Казаряна, снижает риски утечки информации, но не исключает их полностью. Эксперт также отметил, что в России существуют аналогичные требования к верификации, которые разрешены законом о персональных данных в порядке исключения.

«Новые правила действуют не по всему миру, а только в странах с особым регулированием, таких как США, Великобритания и ряд государств ЕС. Россиян нововведения не касаются», — добавил он.

Скандалы в России

В России ежедневно на платформу Roblox заходят более 2 миллионов пользователей — в основном это дети в возрасте до 16 лет. В 2022 году компания заблокировала тысячи аккаунтов российских пользователей на фоне специальной военной операции, что вызвало волну жалоб родителей на цензуру.

В июле 2025 года платформа вновь привлекла внимание русскоязычной аудитории. Игра позволяла пользователям моделировать как взрыв реактора Чернобыльской АЭС, так и операции по спасению. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец потребовала от Роскомнадзора заблокировать платформу, заявив, что игра романтизирует трагедию, искажает историю и фактически учит диверсиям на атомных станциях.

