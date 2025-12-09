Эксперт: почему для России важно доминирование в Атлантике

«Вообще Атлантика считалась Соединенными Штатами своей вотчиной. А для того, чтобы там никто бесконтрольно не бороздил подводные просторы, они построили фареро-исландский рубеж. Сделано это было против развертывания наших подводных лодок. Зона влияния нашего Северного флота распространяется на половину Атлантики, где он несет определенную ответственность. Нам нужен этот регион из-за выхода к Европе и Северной и Южной Америкам. Хотя все хотят представлять Россию сухопутной державой, но все-таки мы морская держава. Причем, это доказано историей, начиная от Петра I и заканчивая нынешним временем», — сказал собеседник издания.