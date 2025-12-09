Эксперт: почему для России важно доминирование в Атлантике

Великобритания оказалась близка к утрате доминирования в Атлантике из-за усиления России. Об этом в ходе конференции в Лондоне заявил командующий британскими Военно-морскими силами первый лорд генерал сэр Гуин Дженкинс, сообщает издание The Times.
«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но с трудом», — сказал он.
Дженкинс подчеркнул, что Россия вкладывает миллиарды в развитие своего военно-морского потенциала, особенно в Северный флот.
Командующий ВМС Британии добавил, что флот Соединенного Королевства противостоит России с помощью новых технологий, которые позволяют отслеживать подводные лодки потенциального противника. Он также рассказал о планах по созданию гибридных военно-морских сил «Атлантический бастион». По словам Дженкинса, подобный проект объединит автономные подводные и надводные аппараты, системы искусственного интеллекта с военными кораблями и самолетами для выявления угроз подводным сооружениям и их защиты от вмешательства.
При этом Дженкинс подчеркнул, что британским ВМС сложно будет соревноваться с Россией без оперативной трансформации и поддержки со стороны союзников по НАТО.
Важна ли Атлантика
Экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Атлантика — это коммуникация, которая прежде всего связывает всю Европу с Северной и Южной Америками.
«Вообще Атлантика считалась Соединенными Штатами своей вотчиной. А для того, чтобы там никто бесконтрольно не бороздил подводные просторы, они построили фареро-исландский рубеж. Сделано это было против развертывания наших подводных лодок. Зона влияния нашего Северного флота распространяется на половину Атлантики, где он несет определенную ответственность. Нам нужен этот регион из-за выхода к Европе и Северной и Южной Америкам. Хотя все хотят представлять Россию сухопутной державой, но все-таки мы морская держава. Причем, это доказано историей, начиная от Петра I и заканчивая нынешним временем», — сказал собеседник издания.
При этом он подчеркнул, что Атлантика важна для России в первую очередь с точки зрения безопасности.
«Здесь не только есть водное направление против нас, но и воздушное. Вдоль берегов, в том числе и Соединенных Штатов Америки развернуты подводные лодки стратегического назначения, как и вдоль тихоокеанского побережья», — добавил эксперт.
Кто сейчас господствует в Атлантике
Комоедов отметил, что в настоящее время в Атлантике «пока господство принадлежит США и Великобритании».
«У них сейчас, выражаясь военным языком, есть господство в воздухе, на море и под водой. При этом стоит отметить, что за количеством еще нужно смотреть и качество», — заявил адмирал.
По его словам, в плане морской мощи Россия набирает обороты, из-за чего командующий ВМС Великобритании говорит «правильные вещи».
«Чтобы они дальше не скатывались в яму и поправить положение дел, Великобритании нужно заключить нормальный союз с Россией», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.
Ранее эксперты ИМЭМО РАН заявили, что Россия вошла в тройку мировых лидеров по морской мощи. Специалисты составили рейтинг из 10 стран, чей потенциал или индекс морской мощи составил 58% от общемирового. Остальные 42% распределились между оставшимися 90 государствами. В результате подсчетов Россия вошла в тройку лидеров, уступив лидеру Китаю и США, которые разместились на втором месте.