Эксперт: как могут использоваться российские голуби-биодроны

По словам военного аналитика, в боевых целях перспективным представляется применение птиц для борьбы с беспилотниками — для этого в память пернатых можно будет закладывать информацию о внешнем виде вражеских дронов, что позволит им идентифицировать и атаковать эти цели. Кроме того, он указал на возможность обучения птиц распознаванию опознавательных знаков — как своих, так и чужих, что открывает возможности для их использования против живой силы противника. Отдельное внимание специалист уделил разведывательным функциям, отметив, что птицы могут переносить компактные видеокамеры для наблюдения за позициями противника, охраняемыми объектами и пунктами управления.