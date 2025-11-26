Эксперт: как могут использоваться российские голуби-биодроны

Голуби-киборги
Российская компания Neiry провела успешные испытания голубей-биодронов с вживленными нейроинтерфейсами — технологией, позволяющей дистанционно управлять полетом птиц. В мозг голубей имплантируют электроды, а на спину крепят компактный рюкзачок со стимулятором, GPS-модулем и солнечными батареями. Оператор загружает полетное задание, а нейростимуляция соответствующих зон мозга заставляет птицу «по собственному желанию» выполнять маневры: поворачивать, набирать высоту или совершать посадку. По словам основателя Neiry Александра Панова, выживаемость птиц при операции стремится к 100%, а продолжительность их жизни не отличается от обычных сородичей.
Главное преимущество биодронов перед традиционными БПЛА — исключительная автономность. Если обычные дроны работают несколько часов, то голуби-биодроны способны неделями патрулировать протяженные объекты: линии электропередачи, газопроводы, портовые территории. Стоимость решения сопоставима с профессиональным дроном, однако эффективность по дальности и времени работы превосходит его в сотни раз.
Компания уже тестирует десятки чипированных голубей в Москве, готовя их к дальним перелетам на тысячи километров. В перспективе носителями системы станут более крупные птицы: вороны для переноски тяжелых камер, чайки для патрулирования побережья и альбатросы для мониторинга морских акваторий. Технология находится на завершающей стадии разработки и готовится к опытному внедрению в инфраструктурных отраслях.
Настоящий прорыв
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о появлении в России технологии создания «биодронов» — кибернетических организмов, сочетающих биологические объекты с системами на основе искусственного интеллекта.
«То, что у нас такая технология появилась, это говорит о значительном прогрессе по сравнению с другими странами», — отметил историк войск ПВО, указав, что аналогичными разработками занимаются компании Илона Маска.
Эксперт подчеркнул, что исследования взаимодействия человека и машины носят в первую очередь научный характер и направлены на изучение работы мозга. Что касается военного применения, Кнутов назвал этот вопрос «достаточно щепетильным», отметив, что многие страны негативно относятся к использованию животных в боевых действиях. «Где-то это закреплено законодательно, где-то — является нравственным моральным табу», — подчеркнул он.
«Исторический опыт показывает, что в условиях тотальных конфликтов, таких как Великая Отечественная война, активное применение животных полностью оправдано. Мы знаем о подвиге собак — саперов и подрывников танков, о массовом использовании лошадей и верблюдов для транспортировки. Даже почтовые голуби выполняли стратегические задачи, обеспечивая связь между партизанскими отрядами и подпольщиками. Когда возникает критическая ситуация, угрожающая существованию государства, такие меры становятся необходимыми», — пояснил Кнутов.
При этом в обычных условиях он считает применение кибернетических организмов неэтичным: «Животные начинают использоваться не в соответствии с замыслами творца, что противоречит многим моральным нормам».
По словам военного аналитика, в боевых целях перспективным представляется применение птиц для борьбы с беспилотниками — для этого в память пернатых можно будет закладывать информацию о внешнем виде вражеских дронов, что позволит им идентифицировать и атаковать эти цели. Кроме того, он указал на возможность обучения птиц распознаванию опознавательных знаков — как своих, так и чужих, что открывает возможности для их использования против живой силы противника. Отдельное внимание специалист уделил разведывательным функциям, отметив, что птицы могут переносить компактные видеокамеры для наблюдения за позициями противника, охраняемыми объектами и пунктами управления.
«Если мы говорим о возможности применения для патрулирования каких-то районов, наблюдения, на сегодняшний день беспилотная авиация шагнула так далеко, что применение птиц, на мой взгляд, нецелесообразно. Хотя в условиях тотальной войны это может дать очень хорошие результаты как для ведения разведки, так и для доставки информации либо небольших боеприпасов к каким-то целям», — подытожил Кнутов.