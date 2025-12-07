Политолог: в Казахстане начали показ мультфильмов для детей с антироссийскими нарративами

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Дмитрий Родионов обратил внимание, что за продвижение подобных идей в Казахстане отвечают западные НКО с попустительства правительства.



«Мы знаем достаточно большое количество, в том числе некоммерческих и неправительственных организаций, которые спонсируют западные фонды типа Сороса и которые активно работают на всем постсоветском пространстве, в том числе в Казахстане», — отметил эксперт.



По словам Родионова, при помощи подобных мультфильмов авторы хотят воспитать молодежь по нужным нарративам, в том числе и антироссийским. При этом в самом Казахстане не слишком активно борются с работой прозападных фондов.