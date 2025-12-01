Популярные темы
Эксперт: в какой позиции находится Зеленский после отставки Ермака и провалов ВСУ

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и неудачи ВСУ в зоне боевых действий вынуждают главу киевского режима вести борьбу за выживание, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. Политолог Владимир Скачко специально для ВФокусе Mail рассказал, действительно ли Владимир Зеленский сейчас находится в самой худшей ситуации и какие перспективы у него есть.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и неудачи ВСУ в зоне боевых действий вынуждают Владимира Зеленского вести борьбу за выживание. Об этом сообщил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Правая рука Зеленского (Андрей Ермак. — прим. ред.) теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам украинский президент сейчас погряз в проблемах не только на фронте, но и во внутренней политике. Да он фактически ведет борьбу за выживание!» — отметил он.

По словам Ваннера, давление Вашингтона на Киев увеличилось с целью добиться территориальных уступок в пользу России.

«Давление на фронте велико. Давление со стороны американцев тоже велико, (и заключается в том, — прим.ред.), что Зеленский соглашается на территориальные уступки в рамках возможного мирного плана», — уточнил журналист.

Отставка Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны в прошлую пятницу провели обыски в доме Ермака на фоне вспыхнувшего в стране коррупционного скандала в энергетике.

Сам Ермак тогда подтверждал проводимые мероприятия у него дома. По словам бывшего главы офиса президента, на месте находились его адвокаты.

Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.

Позже в этот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию украинского конфликта, написал заявление об отставке. Глава киевского режима подписал указ о его увольнении.

Самая сложная ситуация за шесть лет

Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, является самой сложной для Зеленского, начиная с 2019 года.

«С момента избрания у главы киевского режима сейчас самая слабая позиция. Он уже надоел всем, его ненавидят все. Зеленский в данный момент уже не “чемодан без ручки”, а какая-то “порванная авоська”, из которой торчат все его неприглядности. Коррупция и военные поражения — это то, что похоронит его», — сказал собеседник издания.

Что делать Зеленскому

По словам политолога, главе киевского режима сейчас остается только прибегнуть к помощи пластических хирургов и «каким-то образом скрыться в офшорной зоне». Однако, как подчеркнул эксперт, осуществить подобное Зеленскому не позволят.

«Мальчик слишком много знает, слишком много украл, многих обидел и достал, причем, и в бизнесе, и в политике. Слишком многие в мире хотят подержаться рукой за его хрупкую клоунскую шейку. Поэтому ему придется отвечать. Конечно, чудеса случаются, но я даже не вижу исхода, который бы сложился благополучно для него», — сообщил Скачко.

Эксперт добавил, что европейцы от Зеленского требуют продолжения боевых действий, США — завершения конфликта, а Россия — ответственности за все, что он сделал за последние шесть лет.

«Зеленский запустил пробный шар — его информационные холуи уже сказали, что он может подписать договор и с 1 января уйти в отставку. Это, скажем так, первая проба, как отнесутся к кому, чтобы дать ему ускользнуть, выполнить свои гарантии его личной безопасности. Но, я думаю, что никто ему их не даст», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.