Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и неудачи ВСУ в зоне боевых действий вынуждают Владимира Зеленского вести борьбу за выживание. Об этом сообщил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«Правая рука Зеленского (Андрей Ермак. — прим. ред.) теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам украинский президент сейчас погряз в проблемах не только на фронте, но и во внутренней политике. Да он фактически ведет борьбу за выживание!» — отметил он.
По словам Ваннера, давление Вашингтона на Киев увеличилось с целью добиться территориальных уступок в пользу России.
«Давление на фронте велико. Давление со стороны американцев тоже велико, (и заключается в том, — прим.ред.), что Зеленский соглашается на территориальные уступки в рамках возможного мирного плана», — уточнил журналист.
Отставка Ермака
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны в прошлую пятницу провели обыски в доме Ермака на фоне вспыхнувшего в стране коррупционного скандала в энергетике.
Сам Ермак тогда подтверждал проводимые мероприятия у него дома. По словам бывшего главы офиса президента, на месте находились его адвокаты.
Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.
Позже в этот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию украинского конфликта, написал заявление об отставке. Глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Самая сложная ситуация за шесть лет
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, является самой сложной для Зеленского, начиная с 2019 года.
«С момента избрания у главы киевского режима сейчас самая слабая позиция. Он уже надоел всем, его ненавидят все. Зеленский в данный момент уже не “чемодан без ручки”, а какая-то “порванная авоська”, из которой торчат все его неприглядности. Коррупция и военные поражения — это то, что похоронит его», — сказал собеседник издания.
Что делать Зеленскому
По словам политолога, главе киевского режима сейчас остается только прибегнуть к помощи пластических хирургов и «каким-то образом скрыться в офшорной зоне». Однако, как подчеркнул эксперт, осуществить подобное Зеленскому не позволят.
«Мальчик слишком много знает, слишком много украл, многих обидел и достал, причем, и в бизнесе, и в политике. Слишком многие в мире хотят подержаться рукой за его хрупкую клоунскую шейку. Поэтому ему придется отвечать. Конечно, чудеса случаются, но я даже не вижу исхода, который бы сложился благополучно для него», — сообщил Скачко.
Эксперт добавил, что европейцы от Зеленского требуют продолжения боевых действий, США — завершения конфликта, а Россия — ответственности за все, что он сделал за последние шесть лет.
«Зеленский запустил пробный шар — его информационные холуи уже сказали, что он может подписать договор и с 1 января уйти в отставку. Это, скажем так, первая проба, как отнесутся к кому, чтобы дать ему ускользнуть, выполнить свои гарантии его личной безопасности. Но, я думаю, что никто ему их не даст», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.