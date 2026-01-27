Эксперт: Украина собралась зарабатывать, продавая разведданные американцам

Руководитель частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал, что украинская сторона будет продавать данные о применении беспилотных средств. По его словам, у Киева есть большое количество записей с беспилотниками, которые США готовы купить для обучения современных военных систем.
«В последнее десятилетие активно ведется процесс внедрения искусственного интеллекта в военную сферу, и здесь первопроходцем выступает Израиль. Дело в том, что порядка 10 лет назад они наняли целую команду аутистов — людей, готовых выполнять достаточно сложные монотонные задачи. Их привлекли для того, чтобы обучать искусственный интеллект выявлять гражданские военные цели в процессе использования беспилотников. Они показывали на карте, где гражданский объект, а где военный, — тем самым обучали искусственный интеллект определять в будущем цели», — отметил эксперт.
По словам Ромачева, ИИ активно применяется в военной сфере Израиля. Эти системы используются непосредственно во время ракетных ударов.
«Современная СВО, конечно же, не исключение. СВО стала в принципе первопроходцем беспилотных средств. И для того, чтобы обходить системы радиоэлектронной борьбы, более эффективно выбирать момент атаки цели — для этого беспилотник необходимо обучить. Чтобы его обучить, нужны вводные данные», — продолжил он.
Эксперт отметил, что в случае с Израилем военные системы обучались по аэрофотосъемкам — тогда человек показывал, где военные и гражданские объекты. Ромачев уточнил, что сейчас для обучения беспилотников требуются записи с видеокамер, показывающие, как дроны летели, атаковали и заходили на цели. Эти материалы служат инструментом для ИИ, чтобы он самостоятельно определял оптимальный момент атаки, угол подхода, различал военные и гражданские объекты, а также обходил системы радиоэлектронной борьбы.
«А у кого они сейчас есть? Конечно, у украинской стороны, потому что они сейчас активно противодействуют России, накапливают большое количество данных. И эти данные можно эффективно продать. Они пошли по тому пути, когда эти данные они пристраивают за хорошие деньги».
Ромачев обратил внимание на большое количество визитов в Киев руководителей компании Palantir. По словам эксперта, в ходе встреч шла «договоренность об обмене разведданными».
«Этот обмен данными уже давно осуществляется. Войны этого века будут все с применением беспилотных систем. Чтобы эффективно их использовать, необходимо внедрить в них искусственный интеллект. ИИ — это новая нефть, которую можно внедрять в систему вооружений и очень-очень дорого продавать. Чтобы системы работали, их необходимо в первую очередь обучить. Исходный материал — это видеосъемка, фотосъемка непосредственно с беспилотников — это все является учебниками, по которым учится искусственный интеллект. Процесс обучения искусственного интеллекта очень дорого стоит. Сами разведданные стоят дорого, но и процесс обучения — это более 60% разработки искусственного интеллекта — натренировать, отработать ошибки, неточности, ваша система ИИ должна быть куда эффективнее человека. К этому сейчас стремятся современные полководцы. Они пытаются внедрить искусственный интеллект в том числе в беспилотные средства», — добавил он в эфире «Соловьёв Live».
