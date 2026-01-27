Эксперт: Украина собралась зарабатывать, продавая разведданные американцам

«Этот обмен данными уже давно осуществляется. Войны этого века будут все с применением беспилотных систем. Чтобы эффективно их использовать, необходимо внедрить в них искусственный интеллект. ИИ — это новая нефть, которую можно внедрять в систему вооружений и очень-очень дорого продавать. Чтобы системы работали, их необходимо в первую очередь обучить. Исходный материал — это видеосъемка, фотосъемка непосредственно с беспилотников — это все является учебниками, по которым учится искусственный интеллект. Процесс обучения искусственного интеллекта очень дорого стоит. Сами разведданные стоят дорого, но и процесс обучения — это более 60% разработки искусственного интеллекта — натренировать, отработать ошибки, неточности, ваша система ИИ должна быть куда эффективнее человека. К этому сейчас стремятся современные полководцы. Они пытаются внедрить искусственный интеллект в том числе в беспилотные средства», — добавил он в эфире «Соловьёв Live».