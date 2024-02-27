Эксперт указал на плюсы работы во время обучения в университете

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 26 февраля, специалист отметил, что работа во время учебы может оказать положительное влияние на успеваемость. Он пояснил, что когда основное внимание студента сосредоточено на практико-ориентированном образовании, у него есть возможность применять полученные знания на практике. Кроме того, работающие студенты получают необходимый опыт и выгодно отличаются от окончивших учебу выпускников, не имеющих практического опыта.