Эксперт указал на плюсы работы во время обучения в университете

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 26 февраля, специалист отметил, что работа во время учебы может оказать положительное влияние на успеваемость. Он пояснил, что когда основное внимание студента сосредоточено на практико-ориентированном образовании, у него есть возможность применять полученные знания на практике. Кроме того, работающие студенты получают необходимый опыт и выгодно отличаются от окончивших учебу выпускников, не имеющих практического опыта.
Он отметил, что многие студенты остаются работать там же, где работали во время учебы, только кроме опыта получают еще и официальное подтверждение наличия профильного образования.
По словам Пименова, работать начинать можно уже с первого курса, но важно понимать, что работодатель не будет поручать новичку сложные задачи на начальных этапах. Со временем опыт будет накапливаться и практики станет больше.
Он добавил, что работа во время учебы дает больше возможностей и открывает разнообразные пути построения карьеры.
Ранее, 16 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что федеральный проект «Передовые инженерные школы» (ПИШ) будет продлен. ПИШ уже дают высокие результаты в различных наукоемких отраслях: в электронике, в сфере здравоохранения, цифровизации и производственных технологиях, в транспортной отрасли и других. В ближайшее время эти изобретения будут внедрены в производство, отмечает сайт aif.ru. На старте проекта было отобрано 30 ПИШ, а в 2024 году работу начали еще 20 передовых инженерных школ.
Между тем 26 февраля стало известно, что в Москве
23 февраля Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня категорий лиц, наделенных статусом «молодой специалист». Проект закона направлен на привлечение молодых специалистов в школы Московской области, дополнительное стимулирование педагогических работников, а также сохранение и развитие кадрового потенциала, пишет агентство городских новостей «Москва».
В конце января исследование «Avito Работа» показало, что число вакансий для обучающихся при разных графиках работы выросло в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Средние предлагаемые зарплаты увеличились на 47% и достигли отметки 82 109 рублей, сообщает НСН.