Политолог: во что превратится громкое дело против польских экс-министров

Национальная прокуратура Польши официально уведомила парламент о выдвижении уголовных обвинений против бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, экс-главы Минобороны Мариуша Блащака и бывшего министра сельского хозяйства Яна Кшиштофа Ардановского. Сейм уже лишил их депутатской неприкосновенности, открыв дорогу для судебного преследования по трем громким эпизодам времен правления «Права и справедливости». Как правительство Туска сводит счеты с оппонентами, и чем это грозит Польше, ВФокусе Mail рассказал советник директора РИСИ Дмитрий Буневич.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Почтовый скандал

Весной 2020 года, на пике пандемии, правительство Матеуша Моравецкого приняло два решения, которые прокуратура признала незаконными. Кабинет обязал государственные предприятия в экстренном порядке организовать президентские выборы в полностью почтовом формате, хотя необходимый закон так и не был принят. В результате были напечатаны миллионы бюллетеней, но выборы в мае не состоялись.

Разногласия внутри коалиции и протесты оппозиции заставили вернуться к традиционному голосованию в июне. Государству это обошлось в десятки миллионов злотых. Следствие утверждает, что Моравецкий сознательно превысил полномочия, а его действия нанесли прямой ущерб бюджету и подорвали доверие к государственным институтам.

Обвинение в угрозе безопасности

Отдельное обвинение предъявлено бывшему министру обороны Мариушу Блащаку. В 2022—2023 годах он рассекретил и опубликовал фрагменты сверхсекретного плана «WARTA-00101», описывающего действия армии в случае нападения России. По версии прокуратуры, Блащак нарушил закон о государственной тайне и раскрыл потенциальному противнику ключевые элементы оборонительной стратегии Польши.

Третьим фигурантом стал бывший министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский. Его обвиняют в превышении полномочий и бездействии в период пандемии — от распределения субсидий до контроля за рынком зерна. Прокуратура утверждает, что это привело к значительным убыткам для фермеров и государства.

Для передачи дела в суд требуется поддержка не менее трех пятых депутатов Сейма. В случае обвинительного приговора каждому из политиков грозит до 10 лет лишения свободы, пожизненный запрет занимать государственные должности и крупные штрафы. Наблюдатели считают, что правящая коалиция Дональда Туска легко соберет необходимые голоса, и процесс может стать одним из самых громких политических судов в истории современной Польши.

Польский салат: война правых и либералов, ненависть к России

По оценке советника директора РИСИ Дмитрия Буневича, Польша переживает состояние глубокого и острого политического раскола, определяющего всю внутриполитическую динамику.

Общество и институты власти разделены на два непримиримых блока — либерально-проевропейский и правый националистический. И отношения между ними ужасные. На протяжении последних двух десятилетий нарастает тенденция к использованию, скажем так, неполитических способов давления на оппонентов. То есть та партия, которая находится у власти, использует эти возможности для давления на своих оппонентов, — пояснил политолог.

Эксперт делает вывод, что «суд победителей — это норма польско-политической жизни».

Несмотря на внутреннюю борьбу, Буневич указывает на объединяющий фактор: и правые, и либеральные силы солидарны в восприятии Польши как «форпоста НАТО» и в стремлении сдерживать Россию. По его мнению, именно «неприязнь к России и желание нанести вред России служат той скрепой, которая объединяет и либералов, и консерваторов». При этом внутренние конфликты, как считает аналитик, объективно ослабляют страну.

Политолог прогнозирует дальнейшую радикализацию и поляризацию. Он отмечает, что партия «Право и справедливость» сохраняет значительное влияние, контролируя президентскую администрацию и сохраняя кадровые позиции в силовом блоке. В то же время правящая коалиция Туска, по его оценке, переживает «сильные брожения», что создает риск ее распада. Таким образом, по заключению эксперта, речь идет не о разгроме одной из сторон, а о продолжении «жесткой политической борьбы с использованием всех доступных инструментов, включая давление через правоохранительные органы».