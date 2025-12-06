Политолог: во что превратится громкое дело против польских экс-министров

Политолог прогнозирует дальнейшую радикализацию и поляризацию. Он отмечает, что партия «Право и справедливость» сохраняет значительное влияние, контролируя президентскую администрацию и сохраняя кадровые позиции в силовом блоке. В то же время правящая коалиция Туска, по его оценке, переживает «сильные брожения», что создает риск ее распада. Таким образом, по заключению эксперта, речь идет не о разгроме одной из сторон, а о продолжении «жесткой политической борьбы с использованием всех доступных инструментов, включая давление через правоохранительные органы».