Эксперт У Синьбо: Трамп пошел на уступки в торговой войне из-за сопротивления Китая

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам переговоров лидеров Соединенные Штаты отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона «соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США». Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. Также США приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.