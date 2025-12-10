Эксперт: как повлияет на карьеру Мерца 5000 дел против его критиков

Многие жалобы привели к серьезным последствия. Так, в одном из резонансных случаев силовики провели обыск у прикованной к инвалидной коляске пенсионерки, изъяв телефон, нужный ей для связи с врачами. Позже суд признал эти действия незаконными. Для возбуждения дела порой хватало одного оскорбительного слова в соцсетях. Статистика показывает резкий рост таких дел: если в 2022 году по всей Германии вынесли всего 106 приговоров за оскорбления публичных лиц, то к 2024 году их число утроилось.