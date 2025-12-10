Эксперт: как повлияет на карьеру Мерца 5000 дел против его критиков

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, еще будучи лидером оппозиции, начал беспрецедентную для Германии судебную кампанию. С 2021 по февраль 2025 года он инициировал 4999 уголовных дел за оскорбления в интернете, лично подписав каждую жалобу. Немецкая газета Welt am Sonntag называет его «одним из самых чувствительных политиков в истории ФРГ».
Поводом для исков служили как откровенные оскорбления — «маленький нацист», «грязный алкаш», так и банальная критика его политики. Ирония ситуации в том, что рейтинг доверия политика к началу 2025 года упал до рекордных 22%, а его судебная активность лишь усилила критику в его адрес.
Многие жалобы привели к серьезным последствия. Так, в одном из резонансных случаев силовики провели обыск у прикованной к инвалидной коляске пенсионерки, изъяв телефон, нужный ей для связи с врачами. Позже суд признал эти действия незаконными. Для возбуждения дела порой хватало одного оскорбительного слова в соцсетях. Статистика показывает резкий рост таких дел: если в 2022 году по всей Германии вынесли всего 106 приговоров за оскорбления публичных лиц, то к 2024 году их число утроилось.
Отдельный вопрос — финансовая сторона кампании. Стало известно, что Мерц сотрудничал с агентством «So Done», которое бесплатно отслеживало «якобы разжигающие ненависть» посты в обмен на 50% взысканных с обидчиков компенсаций. Эта деталь противоречит публичным заверениям политика о том, что все средства от исков идут на благотворительность. После вступления в должность канцлера Мерц новых жалоб не подавал, но продолжил сотрудничество с полицией по уже возбужденным делам.
Цензура по-немецки
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что «такой масштаб судебных рисков свидетельствует о том, что немецкие политики высшего уровня рассматривают судебную систему как инструмент давления на инакомыслящих». Эксперт подчеркнул, что, хотя в Германии существует статья за оскорбление должностного лица, она подразумевает именно прямое оскорбление, а не критику определенный действий. «Здесь нужно иметь самодисциплину, не скатываясь в оскорбления, просто конструктивно критиковать», — добавил он.
По словам Камкина, действия канцлера нельзя назвать стандартной практикой. «Мерц фактически негласно возглавил высший комитет по цензуре в Германии. Видимо, настолько почувствовал свою безнаказанность, что решил сделать такую акцию устрашения во всегерманском масштабе», — добавил аналитик.
Эксперт отмечает, это связано с низкими рейтингами политика. «Ему нужно как-то закрепить образ жесткого, сильного лидера, и, возможно, его политтехнологи предложили именно такую модель».
Однако, Камкин считает, эта стратегия может обернуться против самого Мерца, создав ему образ «крайне обидчивого человека, крайне ранимого, который пытается использовать административный ресурс для успокоения чувства собственной важности».
«В Германии подобным вопросам уделяется чрезвычайно пристальное внимание, поэтому данный инцидент может подорвать полностью доверие к канцлеру», — заключил эксперт.