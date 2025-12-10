Политолог: два пути Зеленского на дань и заморозку конфликта

Ультиматум желающих
Лондонская встреча лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии, состоявшаяся 8 декабря, завершилась новыми требованиями со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, будущие гарантии безопасности от Соединенных Штатов должны представлять собой не просто дипломатические заверения, а полноценный законодательный акт, ратифицированный Конгрессом.
Зеленский прямо связал возможные будущие уступки в диалоге с администрацией Трампа с получением именно таких, «юридически безупречных гарантий».
«Самые надежные гарантии безопасности мы можем получить от Соединенных Штатов. Конечно, если это не Будапештский меморандум, то и не пустые обещания, а вопрос, который будет проголосован в Конгрессе США», — заявил он.
Вокруг этого американского вектора в течение последних месяцев формировался более широкий спектр обсуждаемых моделей безопасности для Украины. Европейские партнеры, по оценке Зеленского, уже «фактически готовы» к предоставлению гарантий в формате «коалиции желающих». Подобная модель предполагает многосторонние обязательства группы государств — потенциально в рамках Европейского политического сообщества или формирующегося ядра ЕС — по долгосрочной военной, финансовой и технологической поддержке Киева.
Параллельно экспертами и дипломатами рассматривался вариант «расширенных обязательств НАТО де-факто». Эта модель, по аналогии с отношениями Альянса с такими партнерами, как Финляндия до ее вступления, подразумевает максимально глубокую интеграцию Украины в западные оборонные структуры.
Законы и реальность
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что в политике «нет ничего незыблемого, а любые решения всегда можно пересмотреть». Он признал, что отмена закона, уже принятого Конгрессом, — задача сложная, поскольку зависит от динамики внутренней политики, баланса сил и взаимоотношений между законодательной и исполнительной властью. Однако история знает такие прецеденты. В качестве примера эксперт привел поправку Джексона-Вэника, введенную еще в годы холодной войны.
Это было положение в американском торговом законодательстве, принятое в 1974 году. Главной целью поправки было давление на СССР, а позже — на другие страны, через ограничения в торгово-экономических отношениях. Она была отменена лишь в середине 90-х годов, когда уже Советский Союз рухнул. Позже она была заменена на так называемый список Магнитского, — пояснил эксперт.
По его словам, это наглядная иллюстрация того, что «любые правовые конструкции, договоры и политические обязательства, сколь бы вечными они ни казались, в конечном счете являются производными от текущей конъюнктуры, а их сила, срок жизни и сама суть определяются не буквой закона, а динамикой глобального баланса сил, сменой идеологических парадигм и прагматичными интересами государств в конкретный исторический момент».
Для подтверждения тезиса о гибкости политических оценок Блохин напомнил, как менялось восприятие одних и тех же фигур. «Сталин по версии журнала Time был человеком года несколько раз во время Второй мировой войны, а после он у них сразу же превратился в кровавого диктатора и деспота», — добавил он.
Политолог убежден, что давление со стороны Конгресса США объективно вынудит Зеленского делать ставку на поддержку Европы. Блохин предположил, что европейские партнеры, в свою очередь, могут предложить Украине два основных сценария действий.
Первый сценарий эксперт охарактеризовал как стратегию выжидания и ситуативного урегулирования. Его суть в том, чтобы любой ценой пережить сложный период, пока у власти в США находится администрация Дональда Трампа, которая может оказывать давление на Киев. В этом случае Украина вынуждена будет в основном опираться на Европу. Вместе с европейскими партнерами она может попытаться договориться с Россией о чем-то вроде временного перемирия или «заморозки» конфликта на текущих позициях. Задача — не проиграть окончательно и получить передышку на ближайшие годы.
Второй возможный путь, по версии аналитика, также строится на тактике ожидания, но уже ориентированной на будущую смену администрации в Вашингтоне. Речь идет о расчете на приход к власти представителей традиционного американского истеблишмента — «нового “Байдена”». В этом случае, по мнению Блохина, вероятным результатом станет заключение нового формального соглашения, «по сути вторых Минских соглашений». Тогда, с новой американской администрацией, можно будет пересмотреть все предыдущие договоренности или просто не выполнять их невыгодные части. Это более долгая игра, где текущие шаги — лишь маневр для выигрыша времени. Политолог подчеркнул, что эти сценарии не исключают друг друга и могут реализовываться параллельно.