Эксперт: как встретит мир легализацию Токио ядерного транзита США

Третий принцип под ударом
Япония стоит на пороге исторического пересмотра своих безъядерных принципов, сохранявшихся с 1967 года. Правящая Либерально-демократическая партия планирует к 2026 году пересмотреть третий принцип — о запрете на ввоз ядерного оружия — в основных документах по национальной безопасности. Формально Токио продолжает декларировать приверженность всем трем принципам, но генсек правительства Минору Кихара открыто ссылается на секретные соглашения 1960-х годов, разрешавшие заход американских кораблей с ядерным оружием в японские порты.
Трансформация общественного сознания
Внутри страны сохраняется сопротивление этим планам. Организации хибакуся и губернатор Нагасаки называют любые послабления предательством памяти жертв атомных бомбардировок. Однако как отмечает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, за 15 лет общественное мнение существенно изменилось.
Чистый пацифизм сегодня уже не находит массовой поддержки в Японии. Общество с пониманием воспринимает необходимость военного строительства и соответствующих юридических изменений, поэтому резкого сопротивления эти меры не вызовут.
Стрельцов подчеркнул, что речь идет о принципе, запрещающем транзит и ввоз оружия, который фактически не соблюдался с 1960-х годов, что «давным-давно известно по публикациям, по документальным свидетельствам». Он отметил, что этот процесс начался еще в десятые годы, когда при премьер-министре Абе было принято пакетное законодательство о безопасности. Тогда были ослаблены многие ограничения, и их либерализация продолжается в настоящее время, включая сферу экспорта вооружений.
«Обсуждаемые принципы не имеют юридической силы и носят декларативный характер. Их пересмотр станет лишь формальным закреплением уже сложившейся практики — переводом существующего положения дел из статуса де-факто в статус де-юре», — добавил эксперт.
Востоковед прогнозирует дифференцированную реакцию международного сообщества на возможный пересмотр Японией безъядерных принципов. По его оценке, наиболее резкая позиция ожидается со стороны КНР и КНДР.
«Что касается Южной Кореи, то здесь политические соображения перевешивают исторические разногласия. Несмотря на приход к власти правых сил в Японии, мы наблюдаем активное сближение Сеула и Токио против Северной Кореи и Китая. Соответственно, я не ожидаю серьезных протестов со стороны Южной Кореи. Другое дело — Китай и Северная Корея, которые безусловно выражают категорическое несогласие», — заключил Стрельцов.
Россия, по его мнению, также будет демонстрировать неудовлетворенность этим курсом, поскольку рассматривает американские военные базы в Японии как источник прямой военной угрозы противостоящего нам лагеря.