Эксперт: как встретит мир легализацию Токио ядерного транзита США

Стрельцов подчеркнул, что речь идет о принципе, запрещающем транзит и ввоз оружия, который фактически не соблюдался с 1960-х годов, что «давным-давно известно по публикациям, по документальным свидетельствам». Он отметил, что этот процесс начался еще в десятые годы, когда при премьер-министре Абе было принято пакетное законодательство о безопасности. Тогда были ослаблены многие ограничения, и их либерализация продолжается в настоящее время, включая сферу экспорта вооружений.