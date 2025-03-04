Эксперт Титова: умеренный пост может способствовать очищению организма

«Во время поста вашей пищеварительной системе дается своего рода “перезагрузка”, так как рацион меняется, в нем становится больше пищи, богатой клетчаткой, при отсутствии постоянной нагрузки в виде белков животного происхождения, система ЖКТ может сосредоточиться на других задачах. Происходит даже обновление клеток, некоторые менее полезные бактерии могут уменьшаться в количестве, тогда как более полезные бактерии становятся более активными именно на фоне большего количества клетчатки. Это не значит, что пост всегда хорош или подходит для всех, это зависит от множества факторов, включая общее состояние здоровья и питание. Однако аккуратный и умеренный пост может предоставить вашему ЖКТ и всему организму время для отдыха и очищения», — сказала она.