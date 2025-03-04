Эксперт Титова: умеренный пост может способствовать очищению организма

«Во время поста вашей пищеварительной системе дается своего рода “перезагрузка”, так как рацион меняется, в нем становится больше пищи, богатой клетчаткой, при отсутствии постоянной нагрузки в виде белков животного происхождения, система ЖКТ может сосредоточиться на других задачах. Происходит даже обновление клеток, некоторые менее полезные бактерии могут уменьшаться в количестве, тогда как более полезные бактерии становятся более активными именно на фоне большего количества клетчатки. Это не значит, что пост всегда хорош или подходит для всех, это зависит от множества факторов, включая общее состояние здоровья и питание. Однако аккуратный и умеренный пост может предоставить вашему ЖКТ и всему организму время для отдыха и очищения», — сказала она.
Эксперт также перечислила группы людей, которым может быть небезопасно держать пост, среди них дети и подростки, беременные и кормящие женщины, страдающие хроническими заболеваниями или проблемами с пищеварительной системой.
«Важно помнить, что каждое тело уникально, и прежде чем принимать решение о посте, стоит обратиться за советом к врачу. Он сможет оценить ваше состояние здоровья и дать рекомендации, которые будут безопасными и полезными для вас лично», — подчеркнула Титова.
Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, что Иисус Христос 40 дней постился в пустыне перед выходом на проповедь и общественное служение. Этот пост является особенно строгим: на всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста вместе со своим духовным наставником или с врачом, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.