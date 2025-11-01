Эксперт: существуют два сценария вторжения в Венесуэлу

Для России такая операция окажется крайне неудобной, поскольку отношения с США заметно охладились после недавних переговоров на Аляске. Уже и про Будапешт никто не вспоминает, Трамп дал добро на поставки тех самых «томагавков» Украине, а Зеленский, кажется, только и мечтает, как бы запустить их по российской территории. Тем не менее сохраняются иллюзии, будто с Трампом можно будет о чем-то договориться, что он — словно добрый волшебник — все изменит.