Эксперт: существуют два сценария вторжения в Венесуэлу

К чему готовится Трамп в Венесуэле
Судя по всему, президент США Дональд Трамп решил провести военную операцию в Венесуэле, поэтому собрал ударную группировку. Однако для того, чтобы оккупировать страну целиком, этих сил, конечно, маловато, даже с учетом авианосцев, которые Трамп уже направил и, вероятно, направит еще к венесуэльскому побережью. Но вот для того, чтобы перекрыть наркотрафик, то есть транзит кокаина, который в основном идет по воздушным маршрутам — на легких одномоторных самолетах, — этих ресурсов вполне достаточно.
По крайней мере, Трамп и его окружение демонстрируют серьезность намерений. Утечки информации, появляющиеся в ряде американских СМИ, а также заявления чиновников третьего-четвертого уровня — это элементы психологической войны. Эти действия направлены на запугивание венесуэльского руководства еще до начала операции.
Что касается самого Мадуро и его окружения — они ведут себя уверенно, демонстрируют готовность к сопротивлению. Тем не менее главный вопрос — какова истинная цель Трампа. Считать, что им движут исключительно личные мотивы, например месть Мадуро, с которым он не смог разобраться в первую каденцию, — наивно. На деле ни Мадуро, ни его режим Трампа не интересуют. Если во время операции венесуэльский лидер и его приближенные пострадают, это лишь сопутствующие потери.
Скорее всего, единственная реальная цель Трампа — Cartel de los Soles, контролирующий через территорию Венесуэлы около 240−250 тонн кокаина ежегодно, преимущественно из Колумбии. Его конкуренты — колумбийские картели, такие как De los Rastrojos, и мексиканские наркогруппировки. Возможно, именно они финансируют Трампа — напрямую или косвенно, — чтобы с помощью Пентагона он устранил Cartel de los Soles и освободил маршрут для своих конкурентов.
Это не политическая операция по смене режима, а чистая бизнес-сделка, где Трамп действует в интересах тех, кто оплатил уничтожение конкурентов.
Как Россия будет реагировать
Для России такая операция окажется крайне неудобной, поскольку отношения с США заметно охладились после недавних переговоров на Аляске. Уже и про Будапешт никто не вспоминает, Трамп дал добро на поставки тех самых «томагавков» Украине, а Зеленский, кажется, только и мечтает, как бы запустить их по российской территории. Тем не менее сохраняются иллюзии, будто с Трампом можно будет о чем-то договориться, что он — словно добрый волшебник — все изменит.
Эти ожидания, очевидно, не исчезли. Ведь сколько лет ждали, что Трамп придет и разрушит конструкцию коллективного Запада. С момента его первых выборов в 2016 году — надеялись, верили, ждали. И при этом ничего не предпринимали, рассчитывая, что Трамп всех спасет. Теперь иллюзии начали рассеиваться, но до конца не исчезли.
Поддержать сейчас Венесуэлу — значит окончательно перечеркнуть любые отношения с Трампом. Если Россия окажет Каракасу военную помощь, все переговорные каналы будут немедленно закрыты.
У России с Венесуэлой есть ратифицированный договор, включающий пункты о военном сотрудничестве. В стране уже находится поставленная российская техника. Но вопрос о том, вступимся ли мы, если Трамп начнет военную операцию против Мадуро, по-прежнему открыт.
Почему перед Россией стоит выбор
Выбор сложен: между надеждой на договоренность с Трампом — смешанной с иллюзией — и старым союзником Мадуро, который к тому же находится слишком далеко, чтобы оказывать постоянную поддержку. Пока непонятно, куда склонится чаша весов. Российская сторона хранит молчание.
Венесуэльцы, с которыми я общаюсь, уверены в устойчивости внутренней ситуации и готовности страны защищать свой суверенитет. Они считают, что если американцы решатся на вторжение, оно обойдется им слишком дорого. США же надеются, что часть армии перейдет на их сторону, но Венесуэла смотрит на такой вариант скептически. Полного вторжения, скорее всего, не будет, однако если оно произойдет, то станет дорогостоящей военной авантюрой для Вашингтона.
Поясню: Трампу подобные риски абсолютно ни к чему. Если что-то пойдет не так, он не увидит никакой следующей каденции, на которую, вопреки Конституции США, собирается претендовать. Но если это действительно бизнес-сделка с наркокартелями и деньги уже получены, тогда операция состоится в кратчайшие сроки и безальтернативно.