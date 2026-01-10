Эксперт: почему экономический бунт в Иране оказался опаснее политического

Она подчеркнула, что хотя накопительный эффект от постепенного ухудшения экономики имел место, сами протесты вспыхнули стихийно. Внешние силы, по ее оценке, лишь пытаются использовать их в своих интересах, но не сыграли главной роли в их возникновении, поскольку иранская оппозиция раздроблена и слаба. Так политолог прокомментировала призывы иранского наследного принца Реза Пехлеви к к восстанию. Свое обращение он опубликовал в соцсетях накануне.