Эксперт: почему экономический бунт в Иране оказался опаснее политического

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года с выступлений торговцев в Тегеране, недовольных обвалом национальной валюты и гиперинфляцией, разогнавшейся под конец года до 42,5%. К 9 января 2026 года волнения охватили 31 провинцию и более 100 городов, включая неспокойные курдские районы на западе. По данным правозащитников, число погибших составляет от 28 до 45 человек, задержано свыше 2200, среди которых есть и несовершеннолетние.
К экономическим требованиям бастующих быстро добавились политические: в толпе звучали призывы «Смерть диктатору!» и «Живи, шах!» — в поддержку находящегося в изгнании принца Резы Пахлеви. В некоторых регионах, таких как Керманшах, произошли нападения на полицию и поджоги. По предварительной информации, оппозиция смогла взять под контроль как минимум два города. Официально власти эту информацию не подтверждали.
Верховный лидер Али Хаменеи в своем обращении от 9 января обвинил протестующих в «вандализме» и стремлении угодить президенту США Дональду Трампу, заявив, что «бунтовщики должны быть поставлены на место».
«Они, эти протестующие, могли ему поверить. Они сжигают мусорные баки, чтобы угодить ему», — заявил аятолла. По его словам, Трамп лишь декларирует, что поддерживает иранский народ, хотя ему плевать на мирных жителей.
Силовики активно применяют для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и, по сообщениям, боевые патроны в случаях нападения на полицию. По данным мониторинговой службы NetBlocks, в Иране зафиксировано полное отключение интернета. Президент Пезешкиан, изначально поддержавший право на мирные акции, не контролирует силовой блок, подчиненный лично Хаменеи и Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
На фоне продолжающихся по всему Ирану массовых акций протеста западные СМИ, со ссылкой на источники в оппозиционных кругах, распространяют информацию о том, что высшее руководство страны рассматривает возможность отъезда за границу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести «сильный удар» по Ирану, если власти страны продолжат жестко подавлять антиправительственные протесты и допустят убийства демонстрантов.
Спонтанный взрыв недовольства
Политолог-международник и востоковед Елена Супонина отметила, что нынешние протесты принципиально отличаются от предыдущих. По ее словам, в их основе — чисто экономическое недовольство, а не политические события или спорные результаты выборов, как это было в прошлые разы.
Супонина предположила, что для властей это может быть даже опаснее, поскольку сейчас протестует ранее лояльная часть населения, недовольная падением уровня жизни. Однако, как раз благодаря этому спонтанному характеру, у властей, по ее мнению, есть шанс справиться с ситуацией.
Она подчеркнула, что хотя накопительный эффект от постепенного ухудшения экономики имел место, сами протесты вспыхнули стихийно. Внешние силы, по ее оценке, лишь пытаются использовать их в своих интересах, но не сыграли главной роли в их возникновении, поскольку иранская оппозиция раздроблена и слаба. Так политолог прокомментировала призывы иранского наследного принца Реза Пехлеви к к восстанию. Свое обращение он опубликовал в соцсетях накануне.
Эксперт отметила, что власти осознают невозможность решения проблемы только силовыми методами.
«Власти прекрасно понимают, что использование только силовых методов не даст нужных результатов. Поэтому ставка делается не только на работу силовых структур, но и на новые решения правительства. В условиях санкций сделать это будет чрезвычайно сложно, поэтому даже если протесты сейчас утдасться остановить, нельзя исключать, что со временем они не возобновятся», — заключила политолог.