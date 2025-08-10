Глава киевского режима и лидеры европейских стран высказались против передачи территорий РФ, а также потребовали участия украинской стороны в переговорах, которые пройдут на Аляске.
Как пишет Reuters, главы Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии осудили идею передать России часть территорий ради урегулирования конфликта, при том, что эти государства никакого участия в переговорном процессе принимать не будут.
Кроме того, по их мнению, переговоры должны последовать только после прекращения боевых действий.
Европейцы, как и ранее, всячески пытаются сорвать переговорный процесс и пытаются сделать все, чтобы боевые действия продолжились. О том, на что готовы пойти европейские страны ради срыва переговоров, ВФокусе Mail рассказал директор Центра политического просвещения Иван Мезюхо.
«Сам факт будущих переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вносит раздор в уже разрозненный западный блок государств. Действительно, Великобритания и ведущие страны ЕС не сворачивают с пути по организации эскалации напряженности в рамках украинского военного кризиса. И конечно же до 15 августа они будут делать все возможное для того, чтобы эскалировать ситуацию на поле боя, и, я думаю, что они уже сегодня заняты тем, что подталкивают Зеленского к новым провокациям», — сказал Мезюхо.
Но глава киевского режима, по его словам, прекрасно понимает, что в случае реализации подобного сценария, который ему лично также предпочтительней, ему все-таки придется отвечать перед Трампом.
А он бы явно не хотел второй публичной выволочки, подобной той, что была в Овальном кабинете. Второго такого репутационного удара он просто политически может не пережить, учитывая то, что протестная активность внутри Украины возросла в разы, и мы это видели на примере несколько регулируемых, но все-таки протестов, связанных с ограничением полномочий САП и НАБУ.
Мезюхо уверен, что до 15 апреля европейские медиа будут активно заниматься вбросами на тему встречи лидеров России и США.
«Это им необходимо для того, чтобы создать неблагоприятную атмосферу для очного контакта Путина и Трампа. Я думаю, что не просто так первый очный контакт состоится не на территории третьих стран, а на территории Соединенных Штатов Америки. Наверняка, и Путин, и Трамп понимают, что в таком чувствительном с исторической точки зрения моменте посредники не нужны», — заключил спикер.