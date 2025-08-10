«Сам факт будущих переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вносит раздор в уже разрозненный западный блок государств. Действительно, Великобритания и ведущие страны ЕС не сворачивают с пути по организации эскалации напряженности в рамках украинского военного кризиса. И конечно же до 15 августа они будут делать все возможное для того, чтобы эскалировать ситуацию на поле боя, и, я думаю, что они уже сегодня заняты тем, что подталкивают Зеленского к новым провокациям», — сказал Мезюхо.