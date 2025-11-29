Эксперт Степашин назвал Нобелевскую премию по литературе политизированной

«Почему бы и нет? Ведь Нобелевская премия в области литературы — за исключением, может быть, некоторых известных писателей, в том числе наших — Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, Иосифа Бродского и Александра Солженицына, — она, конечно, очень политизирована. Если говорить откровенно, часто эта награда связана не с литературным достоинством, а с политической составляющей. В этом смысле идея Захара Прилепина мне особенно нравится», — сказал Степашин.