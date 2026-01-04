Эксперт Степанов: к захвату Мадуро могут быть причастны предатели из его окружения

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро бойцами элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта», вероятнее всего, был реализован при поддержке предателей, завербованных спецслужбами США. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«В данном случае речь идет о целенаправленной операции по захвату и похищению главы суверенного государства, сопровождавшейся нейтрализацией его службы безопасности. С высокой степенью вероятности, подготовительные мероприятия были осуществлены под эгидой американских спецслужб, включая проведение оперативной работы среди личного состава органов охраны. Наверняка имели место случаи предательства: отдельные лица, вероятно, были завербованы и обеспечили необходимые условия для успешного захвата лидера государства», — сказал он.
По словам Степанова, спецподразделение «Дельта» в основном занимается заграничной деятельностью и имеет обширный опыт в борьбе против террористов и ликвидации глав преступных группировок. «Дельта» входит в состав сил специальных операций США. Основной сферой деятельности подразделения являются операции за пределами территории США. «Дельта» специализируется на контртеррористических операциях, в том числе на ликвидации руководителей различных бандформирований. Оно подготовлено к проведению точечных акций как в городской среде, так и в местности с различными климатическими условиями", — добавил он.