Эксперт Степанов: к захвату Мадуро могут быть причастны предатели из его окружения

По словам Степанова, спецподразделение «Дельта» в основном занимается заграничной деятельностью и имеет обширный опыт в борьбе против террористов и ликвидации глав преступных группировок. «Дельта» входит в состав сил специальных операций США. Основной сферой деятельности подразделения являются операции за пределами территории США. «Дельта» специализируется на контртеррористических операциях, в том числе на ликвидации руководителей различных бандформирований. Оно подготовлено к проведению точечных акций как в городской среде, так и в местности с различными климатическими условиями", — добавил он.