Эксперт: США выделили 4 млрд долларов Польше для войны с Россией к 2030 году

В Польше уже базируется пятый армейский корпус США, а к 2035 году Варшава планирует увеличить численность вооруженных сил с 205 до 300 тысяч человек. Власти планируют создать как минимум шесть механизированных дивизий с мощной бронетанковой и артиллерийской поддержкой, что сделает Польшу потенциальной ударной силой НАТО в Европе.