Эксперт: США выделили 4 млрд долларов Польше для войны с Россией к 2030 году

Новые вливания США в польский проект
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Польше гарантийного кредита на $4 млрд по программе «Иностранное военное финансирование» (FMF). Этот шаг направлен на укрепление военного потенциала Варшавы, которая уже зарекомендовала себя как ключевой союзник США в Европе, следует из официального сообщения на сайте департамента США.
Последние пять лет Польша активно модернизирует свои вооруженные силы, закупая американские системы. Эти инвестиции не только усиливают обороноспособность Польши, но и стимулируют американскую экономику, создавая тысячи рабочих места в Алабаме, Аризоне, Арканзасе, Флориде и Техасе, не отрицают в Госдепартаменте.
Как заявил вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш при подписании соглашения с Вашингтоном, Варшава стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. Однако за финансовой поддержкой скрываются более глубокие геополитические цели, связанные, в первую очередь, с противостоянием России, считает военный аналитик, преподаватель АПН Максим Ювачев.
Прокси-сила Вашингтона
Польша, расположенная на восточном фланге НАТО, становится ключевым элементом стратегии альянса в Европе. Вашингтон рассматривает ее как потенциальную прокси-силу, способную взять на себя роль лидера в сдерживании России. По данным аналитиков RAND Corporation*, усиление польской армии позволит США перераспределять свои ресурсы для продвижения интересов в других регионах мира.
В Польше уже базируется пятый армейский корпус США, а к 2035 году Варшава планирует увеличить численность вооруженных сил с 205 до 300 тысяч человек. Власти планируют создать как минимум шесть механизированных дивизий с мощной бронетанковой и артиллерийской поддержкой, что сделает Польшу потенциальной ударной силой НАТО в Европе.
Действия США в рамках программ «Атлантическая решимость» и «Европейская инициатива сдерживания» (EDI) свидетельствуют о стремлении Вашингтона усилить свое влияние в Восточной Европе. Польша, с ее значительными военными расходами (4,7% ВВП в 2025 году), становится зависимой от американской оборонной промышленности, что укрепляет позиции США в регионе.
«Соединенные Штаты не отказываются от конкуренции с Россией, используя механизмы “серой зоны” противоборства. Польша, как и Украина, становится инструментом для реализации американских геостратегических амбиций, направленных на сдерживание Москвы и укрепление позиций НАТО в Восточной Европе» — уверен военный аналитик, преподаватель АПН Максим Ювачев.
*Деятельность RAND Corporation признана нежелательной в России.
Дарья Баева.