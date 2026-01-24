Эксперт: как новая стратегия нацобороны США отразится на России и Китае

«Я думаю, когда они разберутся с этими режимами, то вернутся к другим направлениям: к той же Европе, Ближнему Востоку. Но в то же время это вовсе не означает, что противостояние России и Китаю отойдет на второй план. Все режимы в Латинской Америке, которые американцы считают неугодными, сотрудничают с нами, об этом также нельзя забывать», — заключил эксперт.