Эксперт: как новая стратегия нацобороны США отразится на России и Китае

В американском военном ведомстве подчеркнули: конфликт на Украине наглядно демонстрирует, что Россия имеет значительные запасы военной и промышленной мощи. Однако ответственность за урегулирование кризиса возложена на европейские страны. Основным приоритетом самих Штатов названо сдерживание Китая и защита своей территории, в том числе и от России.
Пентагон не обошел стороной вопрос с Гренландией. Остров назван в документе важным районом, к которому армия США должна иметь гарантированный доступ. Стратегия также предусматривает, что США «больше не будут уступать доступ или влияние на ключевые территории в Западном полушарии», включая Панамский канал, Мексиканский залив и Гренландию.
В отношении Ирана американское ведомство подчеркнуло, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия, но американцы не допустят этого. Также в документе упоминается и КНДР, чьи ядерные силы названы угрозой США.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ВФокусе Mail рассказал, что США постепенно возвращаются к доктрине Монро.
«Трамп постепенно возвращается к доктрине Монро, был у них такой президент (Джеймс Монро. — Прим. ред.) еще в то время, когда амбиций у США не было. Но если в той декларации провозглашался принцип невмешательства в дела Европы, то сейчас американцы не собираются отказываться от европейского направления, а хотят зачистить свое подбрюшье от неугодных режимов», — сказал Дандыкин.
По его словам, последние полстолетия основное внимание американцы уделяли Европе, борьбе с СССР, а затем и России, Ближнему Востоку. В этот период в Латинской Америке возникли режимы, которые не ориентировались на США. По этой причине сейчас Трамп хочет подмять под себя всю Америку, чтобы затем сконцентрироваться на остальном мире.
«Я думаю, когда они разберутся с этими режимами, то вернутся к другим направлениям: к той же Европе, Ближнему Востоку. Но в то же время это вовсе не означает, что противостояние России и Китаю отойдет на второй план. Все режимы в Латинской Америке, которые американцы считают неугодными, сотрудничают с нами, об этом также нельзя забывать», — заключил эксперт.