Эксперт: США разменяли Украину на Казахстан, что означает сделка по вольфраму

«США столкнулись с дефицитом редкоземельных металлов и других стратегически важных минералов, и им необходимо каким-то образом компенсировать эту нехватку. Однако не менее важна и геополитическая составляющая. Казахстан расположен в самом центре Евразии, на стыке интересов ключевых игроков — России, Китая, Индии, а также имеет выходы к регионам Центральной Азии и Ближнего Востока. Именно по этим геополитическим причинам Казахстан представляет такой интерес для американцев», — рассказал Блохин.