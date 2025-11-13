Эксперт: США разменяли Украину на Казахстан, что означает сделка по вольфраму

В рамках стратегического партнерства Казахстан предоставил американской компании COVE Capital исключительный доступ к крупнейшим в мире неразработанным месторождениям вольфрама — «Верхнее Кайракты» и «Северный Катпар», расположенным в Карагандинской области. Согласно условиям сделки, американская сторона в совместном предприятии с казахстанской «Тау-Кен Самырык» получает 70% прибыли и полный контроль над сбытом этого стратегического металла. Эти месторождения — крупнейшие в мире, где общие запасы вольфрама составляют 410 тыс. тонн. В совокупности геологические запасы близлежащих месторождений составляют 755 млн тонн вольфрамовой руды, содержащих 854 тыс. тонн триоксида вольфрама.
Сделка стоимостью $1,1 млрд была заключена в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон. Соглашение предоставляет американцам полный контроль над цепочкой продаж и экспортными потоками добытого металла. Это не просто коммерческий проект, а хорошо просчитанный геополитический ответ Китаю, который на сегодняшний день контролирует свыше 82% мирового производства и переработки вольфрама.
Проект предусматривает масштабные инвестиции в размере до $900 млн от американского Экспортно-импортного банка. Новые инвесторы предстоит решить проблему: в регионе отсутствует необходимая инфраструктура в районе станции Жарык. Проект по сути является стройкой полного цикла: для его запуска предстоит с нуля создать всю инженерную и логистическую сеть — проложить дороги, протянуть линии электропередачи, организовать водоснабжение и возвести вахтовый поселок.
Две стороны сотрудничества
Политолог Константин Блохин в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что для США и Дональда Трампа лично главным приоритетом во внешней политике являются поставки редкоземельных металлов. Именно поэтому Америка так стремилась подписать аналогичное соглашение с Украиной.
«США столкнулись с дефицитом редкоземельных металлов и других стратегически важных минералов, и им необходимо каким-то образом компенсировать эту нехватку. Однако не менее важна и геополитическая составляющая. Казахстан расположен в самом центре Евразии, на стыке интересов ключевых игроков — России, Китая, Индии, а также имеет выходы к регионам Центральной Азии и Ближнего Востока. Именно по этим геополитическим причинам Казахстан представляет такой интерес для американцев», — рассказал Блохин.
Где используется вольфрам
Вольфрам представляет собой уникальный металл, без которого невозможно функционирование современной оборонной и высокотехнологичной промышленности. Его исключительная твердость (выше, чем у титана) и тугоплавкость (самая высокая среди металлов) делают его незаменимым для производства бронебойных сердечников снарядов, сверхпрочной композитной брони, лопаток авиационных турбин и высокоточных режущих инструментов.
При текущей цене около $52,5 тыс. за тонну на Лондонской бирже металлов он относится к категории критически важных стратегических ресурсов. На протяжении десятилетий США исторически зависели от импорта вольфрама, преимущественно из Китая.